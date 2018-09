Skandale om hvidvask, magtmisbrug og milliarder hevet ud af vækstfond fortsætter i Malaysia.

Kuala Lumpur. Malaysias tidligere premierminister Najib Razak anklages for yderligere 21 forhold af magtmisbrug og milliardsvindel.

De 21 anklager føjes til 11 tidligere anklager mod Razak, der erklærer sin uskyld.

Najib Razak er beskyldt for at svindle for hundredvis af millioner af dollar gennem det statslige vækstinitiativ 1 Malaysia Development Berhad (1MDB).

Ifølge anklagerne har Najib Razak sikret sig værdier for flere milliarder kroner.

Torsdagens anklager føjes til et langt anklageskrift, hvor ikke kun staten i Malaysia føler sig snydt.

I alt er der misbrugt midler for næsten 29 milliarder kroner, mener det amerikanske justitsministerium, der også er involveret i fonden og har anlagt sag mod Najib Razak.

I maj konfiskerede malaysisk politi 72 tasker fyldt med smykker og penge på den tidligere premierministers ejendomme. Også 284 kasser med luksushåndtasker og andre luksusgenstande for næsten 300 millioner dollar blev konfiskeret.

Najib har hele tiden afvist, at han har gjort noget forkert i forbindelse med 1MDB.

Najib Razak tabte magten i Malaysia i maj 2018 efter ni år som regeringsleder.

/ritzau/Reuters