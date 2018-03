Lee Myung-bak mistænkes for korruption og har været gennem en langvarig afhøring hos anklagemyndigheden.

Seoul. En domstol i Sydkorea har udsendt en arrestordre på tidligere præsident Lee Myung-bak.

Han mistænkes for korruption og har været gennem en langvarig afhøring hos anklagemyndigheden.

Den 76-årige Lee, som var landets præsident fra 2008 til 2013, er den seneste af flere sydkoreanske ledere, der anklages for kriminelle forhold.

Undersøgelsen mod ham gælder flere sager om bestikkelse til millioner af dollar.

Arrestordren er udsendt for at forhindre Lee i at ødelægge bevismateriale, lyder det fra anklageren.

Lee har nægtet de fleste af beskyldningerne mod ham. Han bliver den fjerde tidligere præsident, der tilbageholdes som følge af anklager om korruption.

Det gælder blandt andet, at koncernen Samsung købte sig til en benådning fra præsidenten i 2009.

Dengang var Samsungs formand Lee Kun-hee blevet dømt for skattesvindel og havde fået en betinget fængselsdom.

Lee beskyldes også for at have taget imod flere millioner dollar fra en tidligere bankdirektør i en statsstøttet bank. Han skal have hjulet den pågældende med at blive bankens leder.

