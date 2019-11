Glem alt om klimaforandringer, naturkatastrofer og cyberangreb, som ellers tidligere er kåret til at være de største trusler mod menneskeheden.

Det er en helt fjerde fare, vi skal rette fokus mod, og på grund af det anstrengte forhold mellem Vesten og Rusland, er det temmelig akut.

Det mener den 88-årige tidligere leder af Sovjetunionen, Mikhail Gorbatjov, i hvert fald.

Han siger i et interview med BBC, at det er masseødelæggelsesvåben, der er den største fare mod verden.

»Så længe masseødelæggelsesvåben eksisterer - primært atomvåben - er faren kolossal. Alle nationer burde erklære, at atomvåben skal destrueres. Det er for at redde os selv og vores planet,« siger Gorbatjov til BBC.

I sin tid som leder af Sovjetunionen indgik Mikhail Gorbatjov og USAs daværende præsident, Ronald Reagan, en aftale.

Aftalen mellem de to ledere gik på at begrænse mængden af atomvåben.

Den aftale har USA's præsident Donald Trump og Ruslands præsident Vladimir Putin trukket deres lande ud af.

Gorbatjov beskriver til BBC, hvordan forholdet mellem netop Rusland og USA er køligt, mens han stadig definerer det som en krig.

Han mener, at det forhold de to supermagter har i dag, minder om situationen under den kolde krig:

»Når man ser på, hvad der sker. Så er der træfninger forskellige steder, men ikke ildudveksling. Luftvåben og skibe bliver sendt alle vegne hen,« siger han i interviewet og fortsætter:

»Det her er ikke en situation, vi ønsker.«