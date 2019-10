Sverige har med Sara Danius' dødsfald mistet en af sine største kulturpersonligheder, siger hendes forlægger.

Den tidligere leder af Det Svenske Akademi, professor og journalist Sara Danius er død. Det meddeler familien lørdag til det svenske nyhedsbureau TT.

Sara Danius beskrives af sin forlægger, journalister og forfattere i Sverige som en tung profil i det svenske kulturliv.

I Danmark vil de fleste måske kende hende for hendes birolle i skandalen omkring Det Svenske Akademi, der betød, at Nobels litteraturpris ikke blev uddelt i 2018.

Hun sad som permanent sekretær - en slags leder af akademiets arbejde - da en skandale om den svensk-franske teaterinstruktør Jean-Claude Arnault brød ud.

Arnault blev beskyldt for overgreb på kvinder, og akademiet blev blandet ind i sagen, fordi hans hustru sad i det. De havde begge ligeledes modtaget støtte fra akademiet, og han blev anklaget for at have begået sine overgreb på akademiets ejendom.

Sagen endte med at flere medlemmer trak sig fra akademiet i flere omgange. Herunder Sara Danius.

Før sin tid i Det Svenske Akademi var Sara Danius litteraturprofessor. Ifølge TT er hun også blevet betragtet som et feministisk ikon i Sverige. Ifølge hendes forlægger, Daniel Sandström, efterlader hun "et hul" i svensk kulturliv.

- Hendes aftryk er enormt. Hun er en af Sveriges største humanister. Hun havde en unik kombination af bredde og dybde. Hun var både professor, journalist og forfatter og kunne skrive, så alle blev revet med. Hun havde en unik begavelse, siger han til TT.

I 2014 blev Sara Danius diagnosticeret med brystkræft. Hun talte åbent om sin diagnose og talte blandt andet om sprogbruget omkring kræftsygdom.

Hun var blandt andet modstander af brugen af metaforen om en kamp, der skulle vindes over kræften, når man som patient passivt skulle modtage en behandling.

