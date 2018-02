To brødre er anholdt i Bronx i New York. Politiet mistænker dem for at ville fremstille en sprængladning.

New York City. Politiet i New York City har torsdag anholdt to mænd, som mistænkes for at have planer om at fremstille en form for bombe.

Det oplyser en politikilde til The New York ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Mændene blev anholdt i bydelen Bronx, efter det kilden betegner som en føderal terrorefterforskning.

De mistænkte var i besiddelse af materialer til at fremstille en sprængladning. Ifølge nyhedsbureauet AP er de to mænd brødre.

Den ene er en forhenværende gymnasielærer, som angiveligt betalte studerende for at pille krudt ud af fyrværkeri. Krudtet skulle anvendes til at lave en sprængladning, mener politiet.

Sagen er ifølge AP en udløber af en bombetrussel, som telefonisk blev fremsat af en elev mod en skole i december. Efter truslen opsagde den tilbageholdte underviser sin stilling.

Broren returnerede den forhenværende lærers arbejdscomputer til skolen. En it-tekniker fandt siden filer om sprængstoffer på computeren.

Den forhenværende lærer blev tidligere i februar afhørt af myndighederne.

/ritzau/