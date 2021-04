Overlevende fra massakrer i Elfenbenskysten i 2011 vidnede i retssag mod tidligere krigsherre Amade Oueremi.

En tidligere krigsherre er ved en domstol i Elfenbenskysten torsdag dømt til fængsel på livstid for massakrer i 2011, hvor hundredvis blev dræbt.

Den dømte, Amade Oueremi, afviste under retssagen ikke, at der havde fundet massakrer sted, men afviste anklager om at han var eneansvarlig.

- Vi kæmpede mod krigere fra Liberia og militser, som støttede Gbagbo (ekspræsident, red.). De udøvede terror i området. De dræbte os, og vi dræbte dem, sagde den 57-årige Amade Oueremi under retssagen.

Massakrerne fandt sted under en kortvarig borgerkrig i marts og april 2011, der brød ud, efter at daværende præsident Laurent Gbagbo nægtede at overdrage posten til rivalen Alassane Ouattara, efter at have tabt et præsidentvalg.

Under retssagen blev der fremlagt forskellige skøn for antallet af dræbte under stridighederne i den vestlige del af Elfenbenskysten. Ifølge Røde Kors blev der alene på en enkelt dag dræbt 817 personer, mens FN har sat dødstallet til 300.

Overlevende fra blodsudgydelserne i slutningen af marts 2011 var indkaldt som vidner under retssagen.

En kvinde i 60'erne genkaldte, hvordan bevæbnede mand havde "slået døre ind på udkig efter sunde mænd" i Carrefour-distriktet.

- Det var under urolighederne, at min mand blev anholdt og henrettet for øjnene af mig, sagde kvinden.

En anden kvinde fortalte, at medlemmer af militser henrettede tre af hendes brødre og en søster. En af mændene fik ifølge kvinden skåret ører og kønsorganer af, mens han stadig var i live.

/ritzau/AFP