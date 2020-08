Tidligere konge af Spanien Juan Carlos bor angiveligt på et luksushotel i Abu Dhabi, efter han i mandags selv valgte at gå i eksil.

Ifølge den spanske avis ABC fløj den tidligere konge sammen med fire bodyguards med privatfly fra den nordvestlige by Vigo videre til De Forenede Arabiske Emirater. Herfra blev han med helikopter bragt til det statsejede Emirates Palace Hotel. Det skriver The Independent.

Der har ikke været nogen officiel bekræftelse af, hvor den tidligere monark befinder sig, men der har tidligere været spekulationer om, at den 82-årige Juan Carlos var taget til Portugal eller til den Dominikanske Republik.

Talspersoner fra De Forenede Arabiske Emirater - og hotellet - er ikke vendt tilbage på forespørgsler fra nyhedsbureauet Reuters om, hvorvidt den tidligere konge opholder sig i landet.

Den tidligere spanske konge befinder sig efter alt at dømme i særdeles behagelige omgivelser på Emirates Palace Hotel (Foto: Emirates Palace Hotel) Vis mere Den tidligere spanske konge befinder sig efter alt at dømme i særdeles behagelige omgivelser på Emirates Palace Hotel (Foto: Emirates Palace Hotel)

Juan Carlos annoncerede mandag i et brev til sin søn og Spaniens nuværende konge Felipe VI, at han ville forlade landet.

Han forklarede i brevet, at beslutningen skyldes 'offentlige følgevirkninger af bestemte episoder i min fortid.'

Den tidligere konge siger også, at han ikke ønsker at besværliggøre sin søns nuværende rolle som konge.

Juan Carlos bliver lige nu efterforsket af myndighederne i både Spanien og Schweiz.

82-årige Juan Carlos kan nyde en formidabel udsigt på luksushotellet Emirates Palace Hotel (Foto: Emirates Palace Hotel) Vis mere 82-årige Juan Carlos kan nyde en formidabel udsigt på luksushotellet Emirates Palace Hotel (Foto: Emirates Palace Hotel)

Han er mistænkt for at modtage millioner af euro i bestikkelse fra Saudi Arabiens nu afdøde konge til gengæld for en kontrakt om et højhastighedstog.

Den tidligere konge skulle angiveligt have overført store dele af bestikkelsespengene til sin tidligere elskerinde. En manøvre, myndighederne anser som en måde at forsøge at skjule pengene.

Juan Carlos har tidligere nydt stor popularitet i den spanske befolkning, men i 2014 forlod han tronen efter en række skandaler.

Kongen blev blandt andet fotograferet, mens han jagede elefanter i Botswana under Spaniens værste recession i 50 år.