Med en spinkel koalition bag sig bliver den tidligere komiker Marjan Sarec ny regeringsleder i Slovenien.

Ljubljana. Slovenien har torsdag fået en ny regering, efter at parlamentet har godkendt en regering med den tidligere komiker Marjan Sarec i spidsen.

Ud over imitationer af Fidel Castro, Osama bin Laden og mange andre har Marjan Sarec også titlen som borgmester i den slovenske by Kamnik på sit cv.

Regeringen bliver en centrum-venstre mindretalsregering. Den dannes efter et valg i juni, hvor det nationalistiske Slovenske Demokratiske Parti fik omkring hver fjerde stemme.

Partiet har dog ikke opbakning fra nok af de andre partier i Slovenien til at danne regering.

Det er lykkedes Marjan Sarec at samle 45 af parlamentets 90 medlemmer i en koalition bag sig. 34 i parlamentet stemte imod, mens 11 afstod fra at stemme.

I en tale til parlamentet før afstemningen sagde Sarec, at hans regering vil kæmpe for et bedre sundhedsvæsen, mindre bureaukrati og for at sikre en ansvarlig økonomisk politik.

