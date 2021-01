Efterretningstjenesten i Rusland har arbejdet med Donald Trump i mere end 40 år.

Det siger den tidligere KGB-spion Yuri Shvets, der er en af hovedkilderne i en ny bog. Det skriver The Guardian.

Donald Trump giftede sig med modellen Ivana Zelnickova i 1977. I den forbindelse blev han mål for en speciel spionagemission.

Det var den tjekkiske efterretningstjeneste, der stod bag missionen i samarbejde med russiske KGB.

Tre år senere åbnede den nu tidligere præsident i USA Grand Hyatt New York-hotellet. I den forbindelse købte han tv'er til hotellet af en Semyon Kislin.

Netop Semyon Kislin siges at have arbejdet med at identificere mulige interessante ressourcer for KGB. Den påstand benægter han dog.

Den 67-årige tidligere spion tilføjer overfor The Guardian, at KGB havde studeret Donald Trump, da han besøgte Rusland i 1987.

»For KGB var det en charmerende offensiv,« siger han og fortsætter:

»Følelsen var, at han var yderst sårbar intellektuelt og psykologisk, og at han var modtagelig for smiger.«

KGB sagde ved besøget, at Trump ville ende i Det Hvide Hus en dag, og han begyndte få dage efter hjemkomsten af udforske politik.

Craig Unger, der er bogens forfatter, siger, at det nok ikke var russernes plan fra start, at Donald Trump skulle arbejde mod at blive præsident.