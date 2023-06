Han blev udnævnt som justitsminister under Donald Trump.

Men William Barr er langtfra fan af den tidligere præsident.

I et interview med CBS News går Barr nu til angreb på sin tidligere chef.

»Han er som et niårigt barn, der altid forsøger at skubbe glasset helt ud til kanten af ​​bordet,« siger Barr, der også længere ud efter sin tidligere chefs håndtering af de mange hemmelige papirer, der blev fundet hjemme hos Trump.

Så tætte var de engang, Barr og Trump. Nu langer sidstnævnte ud efter førstnævnte. Foto: Mandel Ngan/AFP/Ritzau Scanpix Vis mere Så tætte var de engang, Barr og Trump. Nu langer sidstnævnte ud efter førstnævnte. Foto: Mandel Ngan/AFP/Ritzau Scanpix

»Hans teori om, at han har lov til at betragte oplysninger om angrebsplaner og andre dokumenter omhandlende national sikkerhed som sine private papirer, er absurde,« siger han.

Barr blev udnævnt som justitsminister i februar 2019, men året efter trådte han selv tilbage.

Han begrundede det dengang blandt andet med en stigende indblanding fra Trumps side.

Også Trumps påstande om svindel med valget i 2020 afviser Barr blankt i interviewet.

Mens Trump i meningsmålingerne stadig er Republikanernes klart største favorit som partiets kandidat til næste præsidentvalg, har flere af topnavnene i partiet nu taget afstand fra ham.

Det gælder blandt andet den tidligere forsvarsminister Mark Esper.

»Det er skandaløst, at han har haft de papirer liggende. Ingen står over landets kærlighed,« har han sagt til CNN.



Også den tidligere guvernør i New Jersey Chris Christie, der selv vil være den næste præsident, længere over for CNN ud efter Trump.

»Han er som et stædigt barn, når man ikke har den samme mening som ham. Han jamrer og klager hele tiden over, hvor urimeligt alting er,« siger han.



Tidligere vicepræsident Mike Pence har også kritiseret sin tidligere makker.