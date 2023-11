»Kom du til at sige noget forkert?«

Sådan lød et spørgsmål mandag aften i sidste uge, da en tidligere israelsk premierminister stillede op til et interview med CNN.

Interviewet havde fokus på de israelske påstande om, at den militante bevægelse Hamas skal bruge hospitaler i Gaza som blandt andet kommandocentraler.

Da de israelske styrker i sidste uge rykkede ind på al-Shifa-hospitalet var det netop med den begrundelse, at Hamas brugte stedet til militære operationer.

Arkivfoto af den tidligere israelske premierminister Ehud Barak.

Noget, som Hamas har afvist og benægtet.

I interviewet spørger CNN-værten Christiane Amanpour den tidligere israelske premierminister Ehud Barak, om han mener, den israelske regering har gjort nok for at bevise påstandene om, at Hamas skal have brugt hospitalet og området under det som en 'stor kommandocentral'.

Til det svarer Ehud Barak, der sad på premierministerposten fra 1999 til 2001:

»Det har allerede været kendt i mange år, at de har de bunkere, der oprindeligt blev bygget af israelske konstruktører, under Shifa, og som blev brugt som kommandopost af Hamas. Og en form for sammenkobling af flere tunneler er en del af dette system.«

Videre tilføjede han:

»Det er sandsynligvis ikke den eneste form for kommandopost, flere andre er under andre hospitaler eller på andre følsomme steder, men den er helt sikkert blevet brugt af Hamas, selv under denne konflikt.«

Hans forklaring om, Israel havde bygget bunkere 'for flere årtier siden' under al-Shifa-hospitalet, fik Christiane Amanpour til at spørge:

»Når du siger, at det blev bygget af israelske ingeniører, kom du så til at sige noget forkert?«

Til det svarede Ehud Barak, at det var noget, der skete for flere årtier siden:

»Det er nok fem eller fire årtier siden, at vi hjalp (palæstinenserne) med at bygge disse bunkere for at give mere plads til driften af hospitalet inden for den meget begrænsede størrelse af dette område,« forklarede han til CNN.

Israel besatte under Seksdageskrigen i 1967 Gazastriben og holdt området under militær besættelse frem til 2005, hvor de trak deres bosættere og soldater tilbage.

To år senere var der hårde kampe mellem tilhængere af Hamas og den palæstinensiske politiske gruppering al-Fatah, hvilket endte med en sejr til Hamas, som dermed overtog magten i Gazastriben. Hvilket de har haft lige siden.