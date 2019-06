Tidligere interpolchef erklærer sig skyldig i anklager om korruption ved retsmøde i det østlige Kina.

Kina har indledt en retssag mod den tidligere Interpol-chef Meng Hongwei, som ved det første retsmøde i sagen mod ham erklærede sig skyldig i at have modtaget 2,1 million dollar (omkring 14 millioner kroner) i bestikkelsespenge.

Det rapporterer statslige kinesiske medier.

Meng Hongwei, som var Kinas viceminister for sikkerhed, inden han blev leder af Interpol, viste "anger" i retssalen ved en domstol i det østlige Kina, skriver kommunistpartiets talerør, Folkets Dagblad.

Dommen til den tidligere Interpol-chef vil blive afsagt på et senere tidspunkt, hedder det.

Meng Hongwei blev i marts smidt ud af kommunistpartiet. Han er blandt en voksende gruppe af partimedlemmer, som er blevet ramt af en anti-korruptionskampagne iværksat af præsident Xi Jinping.

Kritikere siger, at Xi Jinpings kampagne mod korruption er den måde, hvorpå han skaffer sig af med politiske modstandere og kritikere.

Meng Hongwei forsvandt sidste år under mystiske omstændigheder. Han vendte ikke tilbage til Interpols hovedkvarter i Frankrig efter en rejse til Kina.

Hans kone meldte ham savnet.

Senere kom det frem, at Meng var tilbageholdt i sit hjemland. Interpol meddelte herefter, at han var trådt tilbage som leder af den internationale politimyndighed.

Meng Hongwei blev valgt som chef for Interpol for over to og et halvt år siden.

Hans kone, Grace Meng, afviser, at hendes mand skulle have modtaget bestikkelse. Hun fik i maj politisk asyl i Frankrig, efter at hun havde sagt, at hun var bange for, at hun og hendes to børn ville blive bortført fra landet.

Den sidste kontakt hun har haft med sin mand skulle være den 25. september. Her modtog hun en kort besked, hvor han fortalte, at han var i fare. Den blev efterfulgt af en besked med en emoji, der forestiller en kniv.

/ritzau/Reuters