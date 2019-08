»Den mand kunne umuligt begå selvmord.«

En tidligere indsat i det fængsel, hvor den pædofilianklagede amerikanske rigmand, Jeffrey Epstein, lørdag blev fundet død, undrer sig.

For hvordan kan en mand, der burde være overvåget døgnet rundt, tage sit eget liv?

Manden, som udtaler sig anonymt til The New York Post, siger selv, at han har tilbragt så meget tid inden for murerne, at han er sikker på, at det er en umulighed at begå selvmord i cellerne.

Epstein sad i Manhattan Correctional Center og var anklaget for menneskehandel og overgreb mod adskillige mindreårige piger. Han blev lørdag fundet død. Foto: HANDOUT Vis mere Epstein sad i Manhattan Correctional Center og var anklaget for menneskehandel og overgreb mod adskillige mindreårige piger. Han blev lørdag fundet død. Foto: HANDOUT

»Der er to til tre meter mellem gulv og loft. Det er umuligt at binde noget fast nogen steder. Du har lagner, men de er af papir, ikke stærke nok. Han vejede cirka 90 kilo - det var umuligt,« siger han til avisen.

Og den tidligere indsatte er ikke den eneste, der stiller kritiske spørgsmål i dagene efter fundet af milliardærens livløse krop.

Flere forhenværende fanger og andre med kendskab til Epsteins afsoningsforhold giver udtryk for, at det burde have været nærmest umuligt for den kontroversielle fange at tage sig selv af dage.

Søndag blev Epsteins lig obduceret, og den endelige rapport er endnu ikke blevet offentliggjort.

Liget af Jeffrey Epstein blev bragt til New York Presbyterian-Lower Manhattan Hospital for at blive undersøgt nærmere. Foto: Jeenah Moon Vis mere Liget af Jeffrey Epstein blev bragt til New York Presbyterian-Lower Manhattan Hospital for at blive undersøgt nærmere. Foto: Jeenah Moon

De foreløbige meldinger fra kilder tæt på undersøgelsen siger dog til New York Times, at den 66-årige finansmand efter alt at dømme tog sit eget liv.

Han var anklaget for seksuelt misbrug af mindreårige og for at have skabt et netværk, der gjorde det muligt for ham at udnytte og misbruge mindreårige piger seksuelt i perioden fra 2002 til 2005.

Nogle af pigerne var ikke mere end 14 år.

De seneste måneder har Epstein siddet i fængslet Metropolitan Correctional Housing Center i New York og ventet på at få sin sag for retten. Var han blevet kendt skyldig, kunne dommen have lydt på helt op til 45 års fængsel.

En betjent uden for hospitalet, hvor Epsteins lig blev undersøgt. Foto: EDUARDO MUNOZ Vis mere En betjent uden for hospitalet, hvor Epsteins lig blev undersøgt. Foto: EDUARDO MUNOZ

Nyheden om den celebre fanges tragiske endeligt får flere tidligere indsatte til at stå frem og mere end antyde, at 'nogen' inde i fængslet må have hjulpet Epstein med at komme af dage.

Enten har de vendt det blinde øje til, fordi de blev betalt for det, eller også har de givet ham midlerne til at gennemføre selvmordet, lyder spekulationerne.

Den tidligere indsatte, Uzair Paracha, tilbragte to år i fængslet indtil 2005.

Han fortæller til The New York Post, at han i sin tid bag tremmerne blev udsat for jævnlige visiteringer, isoleret fra de andre fanger, og at lyset var tændt i 22 eller 23 timer i døgnet.

»De overvågede os som rotter i et laboratorium,« siger han til avisen.

Den tidligere advokat Preet Bharara giver på Twitter udtryk for, at han er 'lamslået' over Epsteins død.

'Der burde være - og der er næsten helt sikkert - video af Epsteins selvmord på MCC (Metropolitan Correctional Centre, red.). Man må håbe, at den er komplet, fyldestgørende og sikret,' skriver han om de formodede optagelser.

Udtalelserne fra de tidligere fanger bakkes op af Lewis Kasman. Han var tæt på den italiensk-amerikanske gangster John Gotti og besøgte ham flere gange i begyndelsen af 90'erne, mens Gotti afsonede i MCC.

Fængslet Metropolitan Correctional Center på Manhattan i New York, hvor finansmanden lørdag blev fundet død. Foto: Jeenah Moon Vis mere Fængslet Metropolitan Correctional Center på Manhattan i New York, hvor finansmanden lørdag blev fundet død. Foto: Jeenah Moon

Han beskriver Metropolitan Correctional Center som et sted, hvor alt kan købes for penge.

»Hvis har tog sit eget liv, så er der nogen, der har hjulpet ham.«

»Der er kameraer på 24/7, og de overvåger dig 24/7. Nogen må have givet (Epstein, red.) udstyret til, at han kunne tage sit eget liv, og han må have betalt dyrt for det,« siger Kasman, som siden har holdt sit orienteret med forholdene i fængslet.

»I årevis har stedet haft problemer med korruption, hvor fængselsbetjente sørger for, at de rige fanger får særlig mad eller mobiltelefoner smuglet ind,« tilføjer han.

Jeffrey Epstein var sat under særlig overvågning, fordi han 23. juli blev fundet med en snor omkring halsen.

Flere amerikanske medier citerer dog anonyme kilder i fængslet for at sige, at Epstein i timerne før selvmordet ikke blev overvåget.

Hvorvidt det skyldes manglende ressourcer i fængslet på grund af overarbejde og afspadsering eller andre forhold, vides endnu ikke.

I sine velmagtsdage var Epstein kendt som en pengestærk mand med gode forbindelser.

Han var venner med både tidligere præsident Bill Clinton og med den nuværende præsident Donald Trump.

Han blev anholdt 6. juli i New Jersey, men nægtede alle anklagerne mod ham.