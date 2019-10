For første gang siden 2008 skal en anden end Benjamin Netanyahu forsøge at danne regering i Israel.

Den 60-årige, tidligere israelske hærchef Benny Gantz har onsdag fået til opgave at danne regering i Israel.

Det meddeler Israels præsident, Reuven Rivlin, ved en ceremoni i Jerusalem.

Den fungerende premierminister Benjamin Netanyahu måtte mandag opgive at danne regering. Det var derfor ventet, at det ville blive rivalen Gantz' tur.

Gantz står nu med den svære opgave at bringe Israel ud af landets langstrakte politiske krise. Det lykkedes ikke at få dannet en regering efter et valg tilbage i april. Derfor var israelerne igen i stemmeboksen i september.

Heller ikke efter det valg er det dog lykkedes at forme en koalitionsregering.

Det er nu første gang siden 2008, at en anden end Netanyahu er blevet bedt om at danne regering i Israel.

Gantz, der stod i spidsen for Israels militær fra 2011 til 2015, er leder af partiet Blåt og Hvidt. Ifølge nyhedsbureauet Reuters har han i øjeblikket støtte fra 54 israelske parlamentsmedlemmer.

Det er syv færre end de 61, der kræves for at sikre flertal i parlamentet.

Benny Gantz sagde mandag, at han vil prøve at danne en "liberal" regering. Ifølge nyhedsbureauet AFP signalerer det, at han vil forsøge at undgå, at de religiøse partier får for stor indflydelse.

Gantz har 28 dage til at samle en regering. Hvis det ikke lykkes, så styrer Israel mod det tredje valg inden for kort tid.

For Netanyahu trækker mørke skyer sammen. Han risikerer i december at blive tiltalt for korruption og bedrageri. Han risikerer fængselsstraf, og det kan betyde enden på hans politiske karriere.

/ritzau/Reuters