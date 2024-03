Sagen understreger ifølge The New York Times konkurrencen indenfor udviklingen af kunstig intelligens.

En tidligere googleingeniør er blevet anklaget for at stjæle forretningshemmeligheder om kunstig intelligens (AI) for en kinesisk virksomhed.

Det skriver den amerikanske avis The New York Times.

Den pågældende mand er blevet anholdt i Californien i USA. Han er blevet anklaget for at forsøge at videregive informationer til en virksomhed med base i den kinesiske hovedstad, Beijing, som har betalt ham i hemmelighed.

Det fremgår af en føderal anklage, der blev offentliggjort onsdag.

Manden var hos den amerikanske techgigant en del af et hold, der stod for at vedligeholde og designe Googles datasystemer til en AI-supercomputer.

Anklagere har beskyldt ham for at stjæle informationer om systemernes "arkitektur og funktionaliteter".

Mellem maj 2022 og maj 2023 har manden angiveligt sendt 500 filer, herunder mange med forretningshemmeligheder, fra sin Google-computer. Det har han gjort via et system, der ifølge anklagen har gjort det muligt at undgå øjeblikkelig opklaring, skriver den amerikanske avis.

Den anklagede mand blev onsdag morgen amerikansk tid anholdt i sin hjem i Newark, der ligger i Californien nær Googles nordkontor i Silicon Valley.

Sagen understreger ifølge The New York Times konkurrencen indenfor udviklingen af kunstig intelligens.

Amerikanske selskaber står bag nogle af de mest veludviklede systemer, mens kinesiske virksomheder ifølge avisen vurderer at sakke i hvert fald et år bagud.

Kunstig intelligens, på engelsk artificial intelligence (AI), er digitale systemer. De er blevet fodret med data og udviklet og kodet til at udføre forskellige, afgrænsede opgaver, der hidtil har krævet menneskelig intelligens.

Det kan for eksempel være at styre en bil, skabe kunst, diagnosticere mennesker eller skrive videnskabelige artikler.

/ritzau/