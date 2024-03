Fabrice Leggeri forlod Frontex efter anklager om, at agenturet mishandlede migranter ved EU's ydre grænser.

Den tidligere direktør for EU's grænseagentur Frontex Fabrice Leggeri siger, at han vil stille op ved dette års valg til Europa-Parlamentet i juni for det højrenationalistiske franske parti National Samling, som Marine Le Pen står bag.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Fabrice Leggeri forlod Frontex i 2022 efter anklager om, at agenturet mishandlede migranter ved EU's ydre grænser.

Leggeri har oplyst om sit kandidatur til den franske avis Le Journal du Dimanche. Her siger han, at partiets mål er at genvinde kontrollen over Frankrigs og EU's grænser.

- Vi er fast besluttede på at bekæmpe den migrantstrøm, som Europakommissionen og europæiske bureaukrater ikke betragter som et problem, men nærmere som et projekt. Det kan jeg bekræfte, siger Leggeri.

Han overtog posten i spidsen for Frontex i 2015, da EU styrkede agenturet som følge af flygtningestrømme fra Syrien.

National Samling fører i meningsmålingerne med 10 procentpoint over præsident Emmanuel Macrons centrum-højrealliance, Ensemble, forud for valget til EU-Parlamentet i juni.

I november valgte National Samling den 27-årige Jordan Bardella til ny partileder.

Bardella er Le Pens protegé og har længe været partiets opadstigende stjerne.

I alt tre ledende personer i Frontex har været genstand for en undersøgelse fra EU's antisvindelenhed Olaf.

Siden 2015 har der været gentagne rapporter om, at Frontex gennemfører såkaldte pushbacks af migranter i blandt andet Middelhavet.

Det vil sige, at man forsøger at forhindre personer i at søge asyl ved at skubbe dem tilbage over EU's ydre grænse. Det er i strid med international lov og har vakt kritik fra flere sider.

Samtidig har Frontex også været præget af økonomiske problemer. Som det eneste EU-agentur fik Frontex for nylig ikke godkendt sit budget af et særligt budgetudvalg under EU-Parlamentet.

Det skete efter afsløring af, at Fabrice Leggeri havde brugt mere end 60.000 kroner på at tage et privatfly fra Warszawa til Bruxelles. Det er en flytur på omkring to timer, hvor billetten med direkte rutefly normalt koster under 1500 kroner.

