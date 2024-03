Tucker Carlson er den første journalist fra Vesten, der har interviewet Vladimir Putin under Ukraine-krigen.

Den kontroversielle amerikanske journalist Tucker Carlson har interviewet Ruslands præsident, Vladimir Putin.

Interviewet fandt sted tirsdag.

Det bekræfter Dmitrij Peskov, der er talsmand for Kreml, ifølge Reuters.

Det er første gang, at en journalist fra Vesten har interviewet den russiske præsident, siden Rusland invaderede Ukraine i februar 2022.

Carlson hævdede i en meddelelse tirsdag, at "ikke en eneste vestlig journalist har gidet interviewe præsidenten" i Rusland.

Det passer dog ikke, siger Peskov.

- Hr. Carlson tog fejl, men han kunne ikke have vidst noget om det. Vi får faktisk mange forespørgsler om at interviewe præsidenten, siger han ifølge det statslige russiske nyhedsbureau Tass.

Disse forespørgsler er alle blevet afvist. Det skyldes ifølge Kreml-talsmanden, at andre journalister fra Vesten ikke formår at være neutrale i deres dækning, når de rapporterer om det, der foregår i Rusland og Ukraine.

- Når det handler om landene i Vesten, de store medienetværk, tv-kanaler og store aviser, kan de på ingen måde bryste sig af bare at have forsøgt i det mindste at virke upartiske i deres dækning.

- Det er alle medier, som indtager en utroligt ensidet position. Selvfølgelig er der intet ønske om at kommunikere med sådanne medier, det giver knap nok mening, og det er usandsynligt, at det ville være brugbart, siger Peskov.

Tucker Carlsons interview med Putin bliver formentlig sendt på tv torsdag, skriver Tass.

Tass henviser til oplysninger fra The Wall Street Journal.

Allerede tirsdag meddelte Tucker Carlson, at han skulle interviewe Putin. Det er dog først onsdag blevet bekræftet af styret i Rusland.

Tucker Carlson har i en årrække været vært på det politiske talkshow "Tucker Carlson Tonight" på den konservative amerikanske tv-kanal Fox News.

Han tilhører selv den politiske højrefløj i USA og er kendt for blandt andet at viderebringe konspirationsteorier og have støttet tidligere præsident Trump.

I dag har han sit eget nyhedsprogram på det sociale medie X, som millioner af amerikanere følger.

Ruslands krig i Ukraine har snart varet i to år. Russiske styrker gik ind i nabolandet 24. februar 2022.

Efterfølgende forlod mange vestlige journalister Rusland. Det skyldtes særdeles restriktive regler om, hvordan medier og journalister må beskrive Ruslands krig i Ukraine.

Hvis journalister i Rusland spredte "falske nyheder" om krigen i Ukraine, kunne det udløse op til 15 års fængsel. Krigen måtte i øvrigt ikke omtales som en krig eller invasion.

Selv beskrev det russiske styre det som en "speciel militær operation".

