Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

»Han er besat af at generobre Ukraine. Han vil blive ved.«

Sådan lyder vurderingen fra den tidligere amerikanske forsvarsminister Robert Gates, når snakken falder på Vladimir Putin og hans planer.

Det fortæller han i NBC-programmet 'Meet the Press', skriver Business Insider og The Hill.

For den russiske præsident tror ifølge Robert Gates på, at det er hans 'skæbne' at genskabe det russiske imperium:

»Putin tror på, at det er hans skæbne at genskabe det russiske imperium. Og som min gamle mentor, Zbig Brzezinski, plejede at sige: 'Uden Ukraine kan der ikke være noget russisk imperium'. Så han er besat af at generobre Ukraine,« siger den tidligere forsvarsminister og henviser dermed til den nu afdøde professor i international politik, Zbigniew Brzezinski, der fra 1977 til 1981 var national sikkerhedsrådgiver for præsident Jimmy Carter.

Robert Gates, der var forsvarsminister fra 2006 til 2011 under de tidligere præsidenter George W. Bush og Barack Obama, tror derfor, at Putin af den grund vil »blive ved« med det, han har gang i.

»Han (Putin, red.) tror på, at tiden er med ham, og at støtten i USA, i Europa og så videre vil tynde ud,« fortæller den tidligere minister:

»Og han gør det, som russiske hære altid har gjort, og det er at sende et stort antal relativt dårligt udstyret og dårligt uddannede værnepligtige til frontlinjerne i troen på, at massen vil sejre.«