Alex Salmond skal møde i retten onsdag aften i sag om seksuelle overgreb.

Den tidligere førsteminister i Skotland Alex Salmond er onsdag blevet anholdt i en sag om seksuelle overgreb.

Det skriver en række britiske medier inklusive avisen The Guardian.

Ifølge avisen skal Alex Salmond møde i retten senere onsdag.

Sagen handler ifølge avisen om anklager om seksuelle overgreb fra to kvinder. Begge tilfælde stammer fra 2013. Ifølge nyhedsbureauet AP nægter Salmond sig skyldig i begge tilfælde.

Alex Salmond var førsteminister i Skotland fra 2007 til 2014 og partileder for partiet SNP, da skotterne i 2014 skulle stemme om selvstændighed fra Storbritannien.

Her kæmpede Salmond for at få Skotland løsrevet fra den britiske union. 55 procent af vælgerne valgte dog at stemme for at blive.

Efterfølgende trådte Alex Salmond tilbage. Han blev afløst på sin post af Nicola Sturgeon.

Siden da har han blandt andet haft sit eget tv-program på den russisk kanal Russia Today, der også er kendt som RT.

Kanalen har fået forbud mod at købe annoncer på Twitter på grund af mistanke om aktive forsøg på at påvirke det amerikanske præsidentvalg i 2016.

Så sent som onsdag morgen har RT's britiske Twitter-profil reklameret for Alex Samonds seneste udsendelse.

Udsendelsen handler om København og den tidligere kulturborgmester i København Pia Allerslev (V) og forfatter Knud Romer medvirker ifølge opslaget.

Håndteringen af sagerne om Salmond har også ført til kritik af den nuværende skotske regering under SNP's ledelse.

Flere medlemmer af det skotske parlament ønsker at undersøge, hvorvidt Nicola Sturgeon har givet sin tidligere mentor Salmond en favorabel behandling i forbindelse med de to sager.

Blandt andet er medlemmer af parlamentet utilfredse med, at Sturgeon har talt flere gange med Salmond om anklagerne, før de blev offentligt kendt.

Hendes regering har også været tvunget til at erkende, at dens egen undersøgelse af sagen ikke har været upartisk. Den har derfor beklaget, at den tidligere har forsøgt at undersøge sagen internt i stedet for at melde det til politiet.

