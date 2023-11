Den tidligere førstedame i USA Rosalynn Carter er søndag aften afgået ved døden.

Rosalynn Carter var gift med den tidligere amerikanske præsident Jimmy Carter, der var præsident fra 1977 til 1981.

Hun blev 96 år gammel.

Hun fik en fredfyldt død omgivet af familien, fremgår det af en erklæring ifølge Reuters.

For få dage siden meddelte Rosalynn Carters barnebarn, at den tidligere førstedame fik hospicebehandling sammen med sin mand i deres hjem.

Han er ifølge familien også døende.

Rosalynn Carter blev opfattet som en meget ordinær person, da hun og Jimmy i 1977 flyttede til Det Hvide Hus i Washington. Men hun udviklede sig til en elegant taler, politisk kampagneleder og aktivist.

Under sin tid som førstedame var Rosalynn Carter især en stærk fortaler for mental sundhed, hvilket hun fortsatte med at være efter sin tid som førstedame.

Rosalynn Carter og Jimmy Carter blev gift i 1946 og nåede derved at være gift i hele 77 år.