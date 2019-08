Selvom vi nærmer os årsdagen for Anne-Elisabeth Hagens forsvinden, er den norske kvinde stadig et kæmpe samtaleemne.

Er hun i live? Er hun død? Argumenterne kan pege i begge retninger, men en tidligere FBI-efterforsker ser det som usandsynligt, at hun er i live.

Det er på trods af, at den seneste melding fra Norge ellers var i den positive retning.

For en måned siden den 8. juli var familien Hagen nemlig i kontakt med de såkaldte bagmænd, der menes at have kidnappet den 69-årige kvinde.

Her krævede de 10 millioner norske kroner fra familien for at bevise, at Anne-Elisabeth Hagen stadig var i live.

Pengene blev overført, men beviserne udeblev.

Det er også en af grundene til den tidligere FBI-efterforsker Gregg McCrary ikke længere tror på, at den norske kvinde er i live.

»Det er usandsynligt, at hun lever. Hvis man ikke kan aflevere et bevis på, at hun lever, så er det meget muligt, at hun ikke gør. Men det udelukker ikke, at hun er blevet kidnappet,« siger han til norske VG.

Billeder fra Hagen-familiens hjem, hvor Anne-Elisabeth Hagen forsvandt. Foto: Fredrik Hagen Vis mere Billeder fra Hagen-familiens hjem, hvor Anne-Elisabeth Hagen forsvandt. Foto: Fredrik Hagen

Gregg McCrary vil dog ikke udelukke noget som helst. Erfaringen fortæller ham, at alt stadig kan ske i sagen.

»Man må ikke få et tunnelsyn og låse sig fast til en teori. Man skal have mange forskellige teorier. Man kan ikke ignorere pengekravet. Det er en tydelig teori.«

»Men når det tørrer ud og ikke er produktivt, så er man nødt til at tænke på andre muligheder,« siger amerikaneren.

Det norske politi holder stadig fast i, at man ikke længere håndterer sagen som om, at det er en kidnapning, men at man nu kigger mere mod, at det er en drabssag.

Hvad tror du, at der er sket med Anne-Elisabeth Hagen?

Familien tror dog stadig på, at hun er i live. Specielt efter den seneste kommunikation med modparten.

»Det vil overraske mig, hvis politiet nu udelukker, at Hagen kan være i live,« sagde familiens bistandsadvokat Svein Holden til VG, efter det kom frem, at man havde kommunikeret med modparten.

I den forbindelse sagde han, at man nu afventer et svar tilbage fra kidnapperne.

Anne-Elisabeth Hagen forsvandt fra sit hjem den 31. oktober sidste år.