Den tidligere chef for FBI, Andrew McCabe, fortæller, at embedsmænd tæt på Donald Trump diskuterede muligheden for at bruge artikel 25 til at fjerne præsidenten få måneder efter han blev indsat.

McCabe overtog kort posten som leder af FBI, efter James Comey blev fyret af præsidenten. Han fortæller i et interview med 60 Minutes, hvordan der blev afholdt møder i justitsministeriet.

De højtstående embedsmænd ville fjerne Trump ved at bruge artikel 25, som tillader vicepræsidenten og majoriteten af staben at afsætte præsidenten, hvis de vurderer, at han ikke er i stand til at udføre sine præsidentielle pligter, skriver The Guardian.

Ifølge Scott Pelley, som interviewede McCabe, blev præsidentens plads i det ovale kontor diskuteret i de otte dage, der gik mellem Comeys fyring og Robert Muellers undersøgelse af Trump og Ruslands indblanding i det amerikanske præsidentvalg.

Andrew McCabe afslører sammensværgelse mod Donald Trump kort tid efter han blev indsat. Foto: JIM WATSON Vis mere Andrew McCabe afslører sammensværgelse mod Donald Trump kort tid efter han blev indsat. Foto: JIM WATSON

Han fortæller i et indslag på CBS This Morning, at meget højtstående personer fra det amerikanske retsvæsen forsøgte at optælle, hvor mange der ville være for og imod at afsætte præsidenten.

Rod Rosenstein, den anden højest rangerende i justitsministeriet, skulle også have tilbudt at bære skjult mikrofon for at fange Donald Trump i at sige noget inkriminerende.

Rosenstein afviser påstanden og siger, at forslaget om skjult mikrofon var ment sarkastisk. Men ifølge Pelley skulle snakken om den skjulte mikrofon være kommet op flere gange, og Rosenstein skulle endda have taget forslaget til FBI’s advokater.

McCabe sagde yderligere i 60 Minutes, at han havde beordret undersøgelsen af Donald Trumps forbindelser til Rusland efter præsidenten havde fyret James Comey.

....Many of the top FBI brass were fired, forced to leave, or left. McCabe’s wife received BIG DOLLARS from Clinton people for her campaign - he gave Hillary a pass. McCabe is a disgrace to the FBI and a disgrace to our Country. MAKE AMERICA GREAT AGAIN! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 14, 2019

Han startede undersøgelsen for at beskytte den igangværende undersøgelse af Ruslands indblanding i valget, og fordi han frygtede, at en undersøgelse ikke ville blive en realitet, når hans forestående fyring blev gennemtrumfet.

»Jeg ønskede at sikre, at vores sag var solid, og hvis nogen kom ind bag mig og lukkede den og forsøgte at gå væk fra den, ville de ikke kunne gøre det uden at lave en optegnelse over, hvorfor de tog den beslutning,« sagde McCabe.

I en kommentar til McCabes påstande skrev Donald Trump på Twitter:

‘McCabe er en skændsel for FBI og en skændsel for vores land. GØR AMERIKA STOR IGEN!’