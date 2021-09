»19 flykaprere kan ikke selv begå massemord på 3.000 personer.«

Sådan lyder det fra tidligere FBI-agent Danny Gonzalez, der arbejdede på en hemmelig efterforskning af to saudiarabiske flykaprere. Det skriver New York Post.

FBI-operationen, som Gonzalez arbejdede på, hedder 'Encore' og efterforsker, hvorvidt dem, der kaprede fly under terrorangrebet på World Trade Center i New York 11. september 2001, fik hjælp fra folk, der befandt sig i USA.

3. september 2021 – næsten 20 år efter terrorangrebet, der påvirkede hele verden – underskrev USAs præsident Joe Biden en bekendtgørelse, der pålægger det amerikanske justitsministerium at føre tilsyn med en række afklassificerede dokumenter omkring terrorangrebet 11. september.

Det sker efter pres fra familierne til ofrene for terrorangrebet. De kræver at vide, om Saudi-Arabien hjalp flykaprerne med deres mission.

Den tidligere FBI-agent Gonzalez er dog overbevist om, at dokumenterne også vil vise, at flykaprerne fik hjælp fra to saudiarabere, der var bosat i San Diego i Californien op til angrebet.

Gonzalez mener at have set dokumenterne med oplysningerne, men tiden vil vise, om FBI-agenten har ret i sine antagelser.

De afklassificerede dokumenter vil blive frigivet i løbet af det næste halve år.