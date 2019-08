Eksledere fra Farc er ikke tilfredse med en fredsaftale, som præsidenten og Farcs leder indgik i 2016.

Tidligere ledere af den opløste colombianske oprørsgruppe Farc varsler i en YouTube-video torsdag en ny offensiv i det sydamerikanske land.

Bevægelsens to eksledere, der kendes under navnene Ivan Marquez og Jesús Santrich, optræder i videoen. De begrunder den bebudede offensiv med, at en fredsaftale fra 2016 ikke er blevet implementeret tilstrækkeligt.

I videoen optræder de side om side med en række væbnede soldater.

- Vi meddeler over for verden, at den anden Marquetalia er begyndt, lyder det fra Ivan Marquez, der er iklædt grønt militærtøj.

Marquetalia henviser til et område, hvor Farc i 1960'erne opstod.

Colombias ekspræsident Juan Manuel Santos og Farc-leder Rodrigo Londoño - kendt som Timochenko - underskrev fredsaftalen i november 2016.

Det skete, efter at en foregående fredsaftale med et snævert flertal blev afvist ved en folkeafstemning i oktober 2016. Den blev kritiseret for at være for imødekommende over for Farc.

Den nye og reviderede aftale blev godkendt i Colombias kongres.

Farc begyndte som en venstreorienteret guerillabevægelse.

Gruppen satte gang i et væbnet oprør, da den i 1964 stillede krav om jordreformer og social retfærdighed.

I årtier var der konflikt i Colombia med over 220.000 døde som konsekvens.

Med fredsaftalen i 2016 lovede Farc at lægge våbnene, indrømme forbrydelser begået under konflikten og at betale erstatning til ofre.

Som led i aftalen blev Farc opløst som oprørsgruppe og omdannet til et politisk parti. Det blev garanteret ti sæder i landets nationalforsamling.

Volden i landet er faldet kraftigt siden fredsaftalen for knap tre år siden.

/ritzau/Reuters