Det er svært at komme i tanke om noget, der er mere sygt og ondskabsfuldt.

For 42-årige Lawrence Paul Anderson nøjedes ikke med at myrdede sin nabo, sin onkel og sin fireårige niece på bestialsk vis og stikke sin tante i begge øjne med en kniv:

Han skar også hjertet ud på sit første offer – den kvindelige nabo – og serverede det med kartofler for familien, inden han fortsatte sin blodrus og gik til angreb på dem.

Det her er en af den slags sager, som du – hvis du så den i en film – ville sige, var urealistisk.

Og indrømmet: Ved første gennemlæsning virker historien simpelthen også for vanvittig og sindssyg til at være sand.

Den følgende beretning fra USA er bare ikke det, landets tidligere præsident ville ynde at kalde for 'fake news'.

Desværre.

Hvor blodig, bizar og grusom den end er, så er det her noget, der er foregået i en forstad til Oklahoma for få uger siden.

Lawrence Paul Anderson, who was released early after just three years in prison, immediately killed three more people and seriously injured another after being released. He also fed one of the victims' heart to his family.https://t.co/K62PgPSJQ6 — The Post Millennial (@TPostMillennial) February 24, 2021

Det skriver flere amerikanske medier. Blandt dem nyhedsbureauet AP.

Lawrence Paul Anderson var ellers lige kommet ud af fængslet.

Han har et langt synderegister bag sig for især narkorelaterede forbrydelser, og de seneste år har han været bag tremmer flere gange.

Faktisk afsonede han indtil for nylig en fængselsdom på hele 20 år, da han i januar pludselig blev løsladt. Det skete som led i en reform af det juridiske system og et opgør med de ofte meget lange straffe. Et tiltag, der blev indført af delstatens republikanske guvernør.

Lawrence Paul Anderson, 42, is facing three counts of first-degree murder, one count of assault and one count of maiming for the attack. https://t.co/BjEmaqnfEq — Yahoo News Australia (@YahooNewsAU) February 24, 2021

Lawrence Paul Anderson kvitterede ved at opsøge sin tante og onkel på adressen i Oklahoma-forstaden Chickasha. Det var dem, han havde opgivet som nærmeste pårørende.

9. februar kom der så et gruopvækkende alarmopkald fra tanten, som bad politiet om hjælp til huset på West Minnesota Avenue.

Da politiet nåede frem, fandt de den 67-årige Leon Pye myrdet og den fireårige Kaeos Yates livsfarligt kvæstet. Tanten var stadig i live, men i huset ved siden af gjorde politiet endnu et grusomt fund:

Den 41-årige Andrea Lynn Blankenship lå død, og hendes hjerte var blevet skåret ud.

According to the Oklahoma State Bureau of Investigation, Lawrence Paul Anderson is accused of killing Andrea Lynn Blankenship, 41, and cutting out her heart https://t.co/rGGBcK54kv — CBS Austin (@cbsaustin) February 24, 2021

Den lille niece døde i ambulancen på vej til hospitalet.

Tirsdag kom sagen for retten, og Anderson tilstod alle anklager.

Han brød grædende sammen i retten, da tiltalen blev læst op, og han afslog hulkende at anmode om løsladelse mod kaution.

»Jeg ønsker ikke kaution, ærede dommer. Jeg ønsker ikke kaution,« sagde han ifølge avisen The Oklahoman.

'Oh God,' Chickasha triple murder suspect says at first court appearance | @nolan50ok https://t.co/OSJY18WzNX — The Oklahoman (@TheOklahoman_) February 24, 2021

Hans forsvarer antydede, at han ville anmode om en psykiatrisk vurdering af Anderson for at fastslå, om hans mentale tilstand gør ham egnet til straf.

Meget tyder på, at Lawrence Paul Anderson risikerer dødsstraf.