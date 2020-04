Donald Tusk mener, at borgerne i Polen bør boykotte brevafstemning om præsidentpost.

Donald Tusk, som var EU-præsident indtil 2019 og forhenværende polsk premierminister, opfordrer borgerne i Polen til at boykotte et præsidentvalg om to uger.

Polens regering har lagt op til, at valget skal gennemføres via brevafstemning på grund af den aktuelle viruspandemi.

- Det, som regeringen har forberedt til 10. maj, har intet at gøre med et valg, siger Tusk i en video, som han tirsdag har delt på Twitter.

Tusk fortæller, at han ikke selv vil sætte et kryds, da han mener, at det vil være usikkert og i strid med landets forfatning.

- Jeg mener, at man bør undlade at deltage i brevafstemningen, siger han.

Tusk, der i dag er formand for Europa-Parlamentets største gruppe, EPP, blev tidligere nævnt som oppositionens oplagte kandidat til at udfordre præsident Andrzej Duda.

Men Donald Tusk meddelte sidste år, at han ikke havde til hensigt at stille op ved præsidentvalget, når han forlod posten som EU-præsident.

Det ville han ikke, sagde han, da han fra sin tid som regeringschef havde for tung en politisk bagage til at kunne udfordre Duda.

Ifølge nogle polske medier havde Donald Tusk før denne udmelding fået et resultat af en måling, der viste, at han måske ville tabe valget. Det skrev Politico på daværende tidspunkt.

Oppositionen i Polen har krævet, at præsidentvalget udskydes. Det har Lov- og Retfærdighedspartiet afvist.

Men på grund af risiko for spredning af coronavirus har partiet besluttet, at valget skal gennemføres med stemmeafgivelse via brev.

En endelig beslutning om dette skal dog først godkendes i parlamentet. Det er planlagt 6. maj. Altså få dage før valget.

Lov- og Retfærdighedspartiet (PiS) har dog allerede sat gang i forberedelserne af valget.

- Hvis alle ærlige og ordentlige polakker siger, at "dette valg vil vi ikke deltage i", så vil PiS trække det tilbage i sidste øjeblik, siger Tusk.

Den tidligere EU-præsident, som var premierminister i Polen fra 2007 til 2014, mener, at man ret hurtigt vil kunne afholde et retfærdigt præsidentvalg, hvis regeringen og oppositionen kan blive enige om det.

/ritzau/