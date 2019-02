»Donald Trump har det overhovedet ikke godt mentalt.«

Sådan lyder den kontante påstand fra Richard Painter, der har en fortid i Det Hvide Hus som etisk rådgiver og advokat for George W. Bush.

»Jeg synes, ​​han er en ekstrem narcissist. Han får ikke det, han vil have, sin mur, og så får han et hidsigt anfald,« siger Richard Painter ifølge The Independent.

Richard Painter mener således, at Trump hele tiden balancerer på grænsen mellem hvad, der er ret, rimeligt og lovligt i sine udtalelser og sin måde at føre politik på.

Han mener, at præsidenten er 'ude af kontrol', og han vil ikke tage et nej fra Kongressen for gode varer.

Hvis han fortsætter med at insistere på at bygge muren, vil det »rive landet fra hinanden. Det er forfatningsstridigt og ulovligt«, lyder anklagen fra Richard Painter.

Han er samtidig bekymret for, at det vil skade og splitte Det Republikanske Parti fuldstændig.

Painter lister flere andre eksempler op, som han mener, viser præsidentens irrationalitet.

»Han er simpelthen ikke i stand til at varetage jobbet«, lyder anklagen fra den hårde kritiker, som da også mener, at præsidenten bør afsættes ved først mulige realistiske lejlighed.

Udmeldingen kommer i forlængelse af at hele 16 amerikanske delstater har meddelt, at de lægger sag an mod præsidentens beslutning om såkaldt nødretstilstand.