Svaret falder prompte fra den tidligere britiske efterretningschef, da han bliver spurgt om, hvorvidt Vladimir Putin er ved at vinde krigen i Ukraine.

»Nej,« siger Alex Younger i et interview med BBC – med følgende tilføjelse:

»Men krigen er på vej ind i en mere politisk fase nu, hvilket alle havde regnet med ville ske på et tidspunkt, og i den forbindelse er det vigtigt for ham at give indtrykket af, at han er (ved at vinde, red).«

Den tidligere MI6-chef kommenterer de udtalelser, den russiske præsident kom med, da han torsdag i flere timer svarede på spørgsmål fra journalister og borgere.

Her lød det i selvsikre vendinger fra Vladimir Putin, at der er fremskridt på slagmarken.

»Der er nok for os, til at vi ikke blot kan føle os selvsikre, men også bevæge os fremad,« sagde han.

Videre lød det også, at der ikke kommer fred, før der har fundet en såkaldt 'afnazificering' og en 'afmilitarisering' sted i Ukraine, der skal have 'neutral status'.

Men som Alex Younger påpeger:

»315.000 soldater er døde. Det er på ingen måde 'at vinde',« siger han med henvisning til de tabstal, der er kommet frem i denne uge fra amerikansk side.

Og den tidligere MI6-chef slår fast, at der lige nu ikke tegn på, at hverken Rusland eller Ukraine har nogen form for momentum.

»Frontlinjerne er helt statiske på trods af påstande om militære fremskridt,« siger han.

På samme måde er Vladimir Putins tilgang til Ukraine-spørgsmålet lige så statisk, mener Alex Younger:

»Fundamentalt set mener Putin, at Rusland ikke er Rusland uden Ukraine. Og Ukraine er ikke Ukraine uden Rusland.«

På samme måde er den russiske præsidents tålmod tilsyneladende upåvirkelig:

»Hans overbevisning er, at Rusland har uendelige reserver af strategisk tålmodighed og en evne til selvopofrelse, der er vævet ind i landets historie. Han er klar til at stå igennem det,« siger Alex Younger.

Han slår fast – som mange andre eksperter – at Vesten skal indse, at støtten til Ukraine kommer til at foregå over et langt, sejt træk.

Men at det er altafgørende vores sikkerhed, da Vladimir Putin helt sikkert vil have appetit på mere, hvis han vinder krigen i nabolandet.

»Vi må sikre, at Ukraine bliver et levedygtigt vestlig land, og at truslen fra russisk militær bliver inddæmmet,« siger Alex Younger.