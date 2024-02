Rygterne havde sviret i dagevis. Og pludselig dukkede han op i en velproduceret video på sociale medier. Den var god nok.

Den tidligere Fox News-vært Tucker Carlson er taget til Moskva for at interviewe præsident Putin. Nu vælter kritikken ned over ham. Også fra en dansk ekspert.

»Jeg er ekstremt kritisk over for, at Tucker Carlson er i Moskva for at interviewe Putin,« siger Jacob Kaarsbo.

Han er senioranalytiker ved Tænketanken Europa. Men endnu vigtigere i denne sammenhæng, så er han tidligere mangeårig chef i Forsvarets Efterretningstjeneste.

Da de første billeder af Tucker Carlson i Moskva begyndte at florere på sociale medier for få dage siden, var der mange, der ikke kunne tro deres egne øjne.

Kunne det virkelig passe, at den tidligere Fox News-vært havde formået at lande det, som ingen vestlige journalister havde haft mulighed for siden Ruslands invasion af Ukraine: et interview med Ruslands præsident Vladimir Putin.

Ikke længe efter kunne Tucker Carlson og hans hold lægge en video på X, hvor han bekræftede, at et interview med den russiske præsident var nært forestående.

Tidligere har Tucker Carlson interviewet kontroversielle verdensledere som Ungarns premierminister, Viktor Orbán, og den nyvalgte argentinske præsident Javier Milei.

Screendump af en video om Tucker Carlsons interview med Putin. Foto: Tucker Carlson Network/Reuters/Ritzau Scanpix Vis mere Screendump af en video om Tucker Carlsons interview med Putin. Foto: Tucker Carlson Network/Reuters/Ritzau Scanpix

Men han har sjældent mødt modstand som den, der fulgte i kølvandet på offentliggørelsen af Putin-interviewet, hvor Carlson blandt andet sagde, at ingen andre vestlige medier har forsøgt at få et interview med Putin siden invasionen af Ukraine. En usand påstand, som Putins talsperson også har benægtet.

Carlson sagde også, at de traditionelle medier ikke fortæller sine brugere sandheden.

Jacob Kaarsbo giver dog ikke meget for den udlægning. Ikke når den kommer fra Tucker Carlson.

»Jeg anser ikke Tucker Carlson for at være en journalist. Han laver alternative fakta, han skildrer ikke virkeligheden. Virkeligheden er ligegyldig for ham, han laver holdningsbaseret propaganda,« siger den tidligere efterretningschef.

Og han går endnu videre:

»Jeg anser faktisk Tucker Carlson for at være en agent for Putin. Jeg er gammel efterretningsmand, og med de øjne anser jeg ham for at agere agent for Putin. Det kan man være på flere måder. Det kan være, de har noget på ham, det kan være, han modtager betaling, eller det kan være rent ideologisk. Jeg ved ikke hvilken del, det er,« siger Jacob Kaarsbo.

Tidligere har en lang række internationale medier – herunder B.T. – anmodet om interview med den russiske præsident.

Det er igen og igen blevet mødt med en afvisning. I B.T.s tilfælde kom der slet og ret ikke et svar.

Siden Ruslands invasion af Ukraine for snart to år siden har mange journalister, der har sat spørgsmål ved Putins kurs, måttet forlade landet, mens andre er blevet fængslet. Der er stort set kun regeringsstyrede medier tilbage internt i Rusland, mens kun ganske få udenlandske medier har regelmæssig dækning fra landet.

Tidligere chefanalytiker i Forsvarets Efterretningstjeneste Jacob Kaarsbo er yderst kritisk over for Tucker Carlsons interview med Vladimir Putin. Foto: Søren Bidstrup Vis mere Tidligere chefanalytiker i Forsvarets Efterretningstjeneste Jacob Kaarsbo er yderst kritisk over for Tucker Carlsons interview med Vladimir Putin. Foto: Søren Bidstrup

Det gælder blandt andet BBC. Men også de har fået afvist sin anmodning om interview med Putin, hvilket mediets Ruslands-redaktør, Steve Rosenberg, slår fast på X, hvor han retweeter Tucker Carlsons opslag om det snarlige interview.

»Det er interessant at høre Tucker Carlson påstå, at 'ingen vestlig journalist har gidet interviewe' Putin siden invasionen af Ukraine. Vi har registreret adskillige forespørgsler hos Kreml de seneste 18 måneder. Altid med et 'nej' til os,« skriver Steve Rosenberg.

For Jacob Kaarsbo er der ingen tvivl om, hvorfor netop Tucker Carlson, der er en helt på den yderste amerikanske højrefløj og personlig bekendt af Donald Trump, blev den første vestlige mediemand, der fik et interview med Putin siden invasionen.

»Tucker Carlson har fået interviewet fordi, Putin anser ham for at være en agent for ham. Han er ikke en rigtig journalist. Rigtige journalister får ikke interview med Putin – BBC og CNN har fået nej. De rigtige journalister sidder i stedet i fængsel i Rusland,« siger Jacob Kaarsbo.

Han anser det kommende interview for at være, når det udkommer, at gå Putins ærinde.

Og derfor har han en klar opfordring – allerede inden interviewet er udkommet.

»Jeg vil advare folk mod at give interviewet opmærksomhed. Advare folk mod at se det.«

Det står endnu ikke klart, hvornår interviewet udkommer.

B.T. har forelagt Tucker Carlsons hold den kritik, som Jacob Kaarsbo kommer med. De er i skrivende stund ikke vendt tilbage.

I samme ombæring har B.T. igen bedt Kreml om et interview med Vladimir Putin. Vi afventer nu svar.