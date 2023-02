Lyt til artiklen

Hunden løb forvildet rundt og havde stadig snoren på. På telefonen var der et åbent teamsmøde.

Det er nu præcis en uge siden, Nicola Bulley forsvandt sporløst, mens hun luftede sin hund ved floden Wyre i den engelske by Lancashire.

Siden har hendes ægtemand, Paul Ansell, og døtrene på seks og ni år levet i et vågnet mareridt.

Som dagene er gået, er også politiets bekymring for den 45-årige realkreditrådgiver vokset.

Den tidligere efterforsker Howard Millington siger til Sky News, at sagen om Nicola Bulley er »meget usædvanlig« og »meget bekymrende.«

Han vurderer, at eftersøgningen af den forsvundne kvinde snart vil eskalere til en efterforskning af forsvundne personer med høj risiko.

Hidtil har politiet understreget, at man efterforsker bredt og holder alle muligheder åbne, men som dagene går, bliver det mere og mere åbenlyst, at noget er helt galt.

Det hele begyndte sidste fredag, da Nicola Bulley havde fulgt sine to døtre i skole.

Hun gik en tur med hunden langs floden, og siden har ingen hverken set heller hørt fra hende.

Kriminalteknikere har undersøgt telefonen for fingeraftryk og andre spor. Hendes opkaldsdata bliver også undersøgt, og alle, der for nylig har været i kontakt med hende, bliver afhørt af politiet.

Centralt i efterforskningen er naturligvis floden, og en af politiets arbejdshypoteser har da også været, at kvinde er faldet i vandet.

Efterhånden er der dog kommet mere og mere fokus på, at hun kan være blevet udsat for en forbrydelse.

»Vi vil bare have hende hjem. Vi har brug for at få hende hjem. Hendes børn har brug for hende. Det er fuldstændig hjerteskærende,« siger hendes søster til Sky News.

»Vi går rundt og rundt i cirkler og prøver at stykke sammen, hvad der kan være sket.«

Ægtemanden Paul Ansell siger ifølge BBC, at familien befinder sig i et »virkeligt mareridt« med to piger, »som er desperate efter at få deres mor tilbage.«