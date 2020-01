Den garvede tidligere efterforsker Mark Williams-Thomas anser Maddie-sagen for at være uløselig.

Den triste udmelding kommer han blandt andet med i sin nye bog 'Hunting Killers'.

»Jeg er overbevist om, at Madeleine var offer for en opportunistisk kriminel - en tilfældig handling. Hun vandrede ud af lejligheden og mødte denne person,« siger han til britiske Daily Star og fortsætter.

»Sagen er ikke løst, fordi et vigtigt overvågningskamera var slukket, hvilket betyder, at vedkommende, der kidnappede Maddie, ikke bliver identificeret.«

Da Madeleine McCann forsvandt fra en ferielejlighed i Portugal i 2007, var der et overvågningskamera, som kunnet have optaget det.

Men det virkede ikke, og dermed tror han, at det er så godt som umuligt at løse den dengang 3-åriges pige forsvinden.

Han håber, at sagen på den ene eller anden måde bliver løst, men han erkender, at statistikken ikke taler for det.

Mark Williams-Thomas vurderer, at chancen for, at hun stadig er i live er minimal.