Norsk politi må have noget tungtvejende på Tom Hagen, siden de nu anholder ham og sigter ham, som de gør.

Det mener Jan Jarlbæk, der er tidligere efterforsker hos Rigspolitiet og Rejseholdet.

»Hvis de ikke sidder med den rygende pistol, så er det i hvert fald nogle tungtvejende beviser, politiet ligger inde med. Ellers ville de ikke anholde ham på den måde og sige det, de gør,« siger Jan Jarlbæk til B.T.

Den tidligere efterforsker refererer til, at norsk politi tirsdag på et stort anlagt pressemøde understregede, at Tom Hagen var blevet anholdt og 'sigtet for drab og medvirken til drab' på sin hustru, 69-årige Anne-Elisabeth Hagen, der har været forsvundet i halvandet år.

Politimester Ida Melbo Øystese ved norsk politis Øst politidistrikt under pressekonferencen tirsdag formiddag. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix Foto: Terje Pedersen Vis mere Politimester Ida Melbo Øystese ved norsk politis Øst politidistrikt under pressekonferencen tirsdag formiddag. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix Foto: Terje Pedersen

Og det er netop detaljen om, at der allerede i denne fase bliver talt om drab eller medvirken til drab, der ifølge Jan Jarlbæk indikerer, at politiet har noget afgørende på ægtemanden.

»Jeg blev overrasket over at høre, hvor hårdt de gik ud med det. Nu bliver det næste interessante at se, om de vælger at varetægtsfængsle ham. Gør de det, må de være meget sikre på, at han har noget med konens forsvinding at gøre,« siger den tidligere erfarne efterforsker.

Koordineret anholdelsesaktion

Tom Hagen, som er en af Norges rigeste forretningsmænd, blev tirsdag morgen anholdt under en storstilet aktion.

Ifølge den norske avis VG standsede politiet trafikken i begge retninger på en gade i den norske by Lørenskog.

Sidste livstegn fra Anne-Elisabeth Hagen var den 31. oktober om morgen, da hun omkring kl. 9 talte i talte i telefon med et familiemedlem. Siden da har ingen hørt fra hende. Foto: HANDOUT Vis mere Sidste livstegn fra Anne-Elisabeth Hagen var den 31. oktober om morgen, da hun omkring kl. 9 talte i talte i telefon med et familiemedlem. Siden da har ingen hørt fra hende. Foto: HANDOUT

Herefter vinkede de Tom Hagen, der selv kørte i bil, ind til siden og pågreb ham.

Politiet tog ham med til afhøring, imens de lod bilen stå i vejkanten.

Sideløbende ransagede politiet den villa, hvor Tom Hagen og Anne-Elisabeth Hagen boede sammen, inden hun sporløst forsvandt den 31. oktober 2018.

Politiet ændrede teori

Det var Tom Hagen, der meldte hustruens forsvinden til politiet.

Det skete, da han kom hjem fra arbejde klokken 13:00 den 31. oktober 2018 og kunne konstatere, at konen var væk.

Tom Hagen fandt kun en seddel med krav om løsepenge og en trussel om, at Anne-Elisabeth ville blive udsat for skade, hvis han kontaktede politiet.

På grund af fundet af sedlen frygtede norsk politi længe, at der var tale om en kidnapningssag.

Den teori blev dog senere ændret, og man arbejde i stedet ud fra flere scenarier: Heriblandt at Anne-Elisabeth Hagen var blev udsat for 'en alvorlig forbrydelse' og formentlig dræbt, og at sedlen var blevet efterladt for at forvirre efterforskningen.

B.T. følger sagen.