De vigtige spor i efterforskningen af den savnede Anne-Elisabeth Hagen kan være plantet for at vildlede det norske politi. Det mener en tidligere drabsefterforsker.

Til TV2 Norge fortæller Finn Abrahamsen, der har 36 års erfaring i politiet bag sig, at bagmændene i sagen også kan have andre motiver end de åbenlyse.

»Motivet kan være at ramme Tom Hagen (den forsvundne kvindes mand, red) direkte. For eksempel ved at rette mistanke mod ham. Det kan ikke udelukkes,« siger Abrahamsen.

En anden ting er, at kidnappere normalt vil gøre alt for at få det, som de er ude efter. At der er gået så mange måneder nu, kan derfor være et tegn på, at det i virkeligheden ikke er penge, de vil have.

Da Anne-Elisabeth Hagen er gift med Norges 172. rigeste mand, Tom Hagen, kan han være kidnappernes mål.

Anne-Elisabeth Hagen blev tit set ude at gå med familiens hund. Foto: Privat

Abrahamsen mener også, at politiet skal være forsigtige med at stole på de spor, som de har fundet ved de tekniske undersøgelser af parrets bopæl.

For det kan ikke udelukkes, at der er plantet beviser for at vildlede politiet, forklarer han.

Det betyder også, at sagen kan handle om andet end kidnapning.

Det gælder også overvågningsvideoen af to personer, der opfører sig mistænkeligt ved Tom Hagens arbejdsplads, og derfor kan være en planlagt vildledelsesmanøvre.

Abrahamsen mener nemlig, at det ser ud til, at personerne ved, at bliver filmet.

Ifølge den tidligere drabsefterforsker ligger politiet med stor sandsynlighed også inde med langt flere oplysninger om sagens omstændigheder end dem, som offentligheden kender til.

Den 69-årige milliardærfrue forsvandt fra sit hjem den 31. oktober sidste år.

Det er kun meget små fremskridt, som det norske politi har gjort i efterforskningen af den savnede Anne-Elisabeth Hagen.

Norsk politi har i denne uge for første gang åbnet for muligheden, at hun ikke længere er i live.

Sidste kontakt mellem politiet, familiens advokat og de formodede kidnappere var i begyndelsen af februar.

»Vi kan ikke udelukke, at vi fortsat kan modtage livstegn, og vi kan ikke udelukke ny kontakt fremover. Vi opfordrer endnu engang til at give tegn på, at Anne-Elisabeth Hagen fortsat er i live,« sagde politiinspektør Tommy Brøske under et pressemøde torsdag.