Sanktioner mod Putin skal ramme hans ‘aktiver og værdier placeret i europæiske lande’. Sådan sagde statsminister Mette Frederiksen (S) på et pressemøde fredag aften.

Men sanktionerne kommer også til at kunne mærkes blandt de almindelige russere, vurderer Samuel Rachlin, der i mange år var DRs korrespondent i det tidligere Sovjetunionen.

»Det er uundgåeligt, at sanktionerne kan komme til at ramme befolkningen, fordi der kan opstå mangel på produkter og fødevarer.«

Og dét kan påvirke den almindelige russeres opbakning til præsident Putin.

Foto af Vladimir Putin til salg i en souvenir shop i Moskva. Foto MAXIM SHIPENKOV. Foto: MAXIM SHIPENKOV Vis mere Foto af Vladimir Putin til salg i en souvenir shop i Moskva. Foto MAXIM SHIPENKOV. Foto: MAXIM SHIPENKOV

»Putin fører sig frem som en fandens karl og en kæmpe succes, men er det primært på det militære område,« siger Rachlin, mens han vurderer, at den russiske præsident økonomisk har svigtet sin befolkning.

»Levestandarden er steget i Rusland i de 22 år Putin har været ved magten. Men det er oligarkerne, der har scoret kassen, mens store dele af befolkningen lever meget beskedent og på en levestandard, der slet ikke kan måles med de vestlige lande.«

»Da Putin kom til, talte man om, at man i løbet af de første år ville hæve levestandarden til Portugals niveau, som bestemt ikke er i den økonomiske top i Vesteuropa, men langt højere end i Rusland. Det mål har de ikke nået,« siger han og tilføjer:

»Prøv at sammenligne med de spring Kina har taget siden 90erne. Kina er et økonomisk mirakel. Rusland er det med modsat fortegn.«

Altså en økonomisk katastrofe.

Politifolk anholder en russisk demonstrant i Moskva torsdag. Foto Kirill KUDRYAVTSEV / AFP. Foto: KIRILL KUDRYAVTSEV Vis mere Politifolk anholder en russisk demonstrant i Moskva torsdag. Foto Kirill KUDRYAVTSEV / AFP. Foto: KIRILL KUDRYAVTSEV

Ved det seneste russiske valg fik Putins støtteparti Forenet Rusland 49,8 procent af stemmerne.

»Putin er meget populær hos russerne, men jeg ved ikke, hvordan det her kommer til at udarte sig. Bliver der storkrig? Bliver sanktionerne mærkbare? Og fortsætter den økonomiske deroute? Så kan det godt være, at opbakningen falder,« siger Samuel Rachlin, der selv er født i det tidligere Sovjetunionen, men som barn kom til Danmark.

»Rusland har en befolkning på omkring 140 millioner mennesker. Landet dækker en sjettedel af jordens landterrotorium og rummer kolossale naturrigdomme, men Rusland har en økonomi, der i bedste fald er på størrelse med Italiens,« siger han og tilføjer:

»Jeg vil tro, at der er bekymring blandt det russiske folk.«

En udtalelse, der bakkes op af, at russere torsdag gik på gaden og demonstrere mod deres egen leder og invasionen af Ukraine.

»Han har startet en storkrig mod Ukraine, som mange russere betragter som et broderfolk -–den slags bliver man heller ikke populær på,« siger Samuel Rachlin.