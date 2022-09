Lyt til artiklen

Straffen kan meget vel blive dødsstraf.

Hvis Cleotha Abston-Henderson bliver kendt skyldig, risikerer han at skulle betale med sit liv.

Der er nemlig dødsstraf i Tennesee, hvor den forbrydelse, han er anklaget for, blev begået.

Det skriver flere amerikanske medier, efter at han blev fremstillet i retten onsdag. Blandt dem Fox News.

Foto: Tennessee Bureau of Investigation Vis mere Foto: Tennessee Bureau of Investigation

Vi skal tilbage til fredag i sidste uge, hvor milliardærarvingen Eliza Fletcher forsvandt sporløst under en løbetur i de tidlige morgentimer.

Som så ofte før var hun hoppet i løbeskoene og tog en tur i området omkring University of Memphis, før mand og børn vågnede.

Hurtigt stod det dog klart, at den 34-årige skolelærer og mor til to ikke var forsvundet af egen fri vilje.

Videoovervågningen fra området ved University of Memphis, viste nemlig, hvordan en fremmed mand tvang hende ind i en SUV.

Foto: Tennessee Bureau of Investigation Vis mere Foto: Tennessee Bureau of Investigation

Natten til tirsdag dansk tid blev hendes lig fundet, og kort tid efter anholdt politiet den 38-årige Cleotha Abston-Henderson, som nu er politiets hovedmistænkte.

Hans dna blev fundet på et par sandaler tæt på gerningsstedet.

Men det er ikke kun flere konkrete spor, der gør Henderson interessant for politiet:

Hans generalieblad er også rimeligt blakket, når det kommer til frihedsberøvelse af andre mennesker.

Da Eliza Fletcher forsvandt, var han netop kommet ud af fængslet, hvor han havde afsonet 20 år af en fængselsdom på 24 år.

Straffen fik han, fordi han tilbage i år 2000 bortførte en advokat og truede ham med en pistol, mens han kørte ham rundt i Memphis.

Cleotha Abston (Henderson), 38, is charged with especially aggravated kidnapping and tampering with evidence. He is booked into the Shelby County Jail.https://t.co/TS5yOnSOBm — KSNV News 3 Las Vegas (@News3LV) September 4, 2022

Egentlig skulle han have afsonet yderligere to år, men blev altså løsladt tidligere.

Onsdag blev Abston-Henderson fremstillet i retten, og her fremgik det, at han aldrig havde mødt den unge kvinde før.

Anklageren Steve Mulroy talte ifølge Daily Mail efter retsmødet til medierne, og han ville ikke forholde sig til, hvorvidt Abston-Henderson var blevet løsladt for tidligt.

»I dette særlige tilfælde burde han helt klart ikke have været på gaden,« sagde han og understregede, at anklagerens kontor havde været imod hans løsladelse.

Cleotha Abston (Henderson) is being arraigned on first degree murder right now. The judge revokes his $510k bond due to the new charges he received yesterday. NO BOND. pic.twitter.com/JyIqTQ6yJi — Jeremy Pierre FOX13 (@JeremypierreFOX) September 7, 2022

»Set i bagspejlet var afgørelsen om at løslade ham tragisk.«

Eliza Fletcher var barnebarn af Memphis-milliardæren Orgill III og derfor arving til en milliardærformue.

Det er endnu uvist, om forbrydelsen mod hende var økonomisk motiveret, eller om gerningsmanden havde et seksuelt motiv.

Anklager Steve Mulroy vil ikke udtale sig om, hvorvidt den dræbte kvinde blev seksuelt misbrugt, inden hun blev slået ihjel.