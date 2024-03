En tidligere direktør i Volkswagen er i retten for at hjælpe med at kortlægge svindelsagen om dieseludledning.

Den tidligere Volkswagen Group-direktør Martin Winterkorn nægter at have have kendt til svindel med Volkswagens dieselbilers udledning.

Det siger han i retten onsdag ifølge nyhedsbureauet dpa.

- Jeg betragter beskyldningerne mod mig for at være uberettigede, siger Winterkorn.

Retssagen kører på baggrund af Volkswagens dieselskandale fra 2015.

Her kom det frem, at flere af bilmærkets dieselbiler var programmeret til at vise en lavere udledning i test, end hvad den var, når man kørte bilerne.

Anklagerne mod Volkswagen og Winterkorn går tilbage til 2007.

Winterkorn fratrådte kort efter afsløringerne sin stilling som direktør i Volkswagen Group og udtalte kort efter, at han ikke havde kendskab til de ulovlige aktiviteter, før det blev offentliggjort.

Og nu vil den tidligere direktør hjælpe med at kortlægge, hvad der gik galt, siger han ifølge dpa.

- Jeg har besluttet mig for at vidne, så jeg kan bidrage til, at få alle kendsgerningerne på plads omkring det såkaldte dieselkompleks.

Martin Winterkorn er selv tiltalt for blandt andet svindel i forbindelse med skandalen, men det afviser han fortsat.

- Hvis jeg havde haft et fuldkomment billede af den interne proces i de ansvarlige specialisters afdeling, så ville jeg ikke have tøvet med at tackle problemerne direkte og have kortlagt dem, siger han.

Skandalen fra 2015 førte til et stort økonomisk tab for Volkswagen, og derfor har investorerne siden 2018 kæmpet for at få kompensation. De mener, at bilproducenten ikke gav dem besked om risici i god nok tid.

/ritzau/