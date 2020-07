Tidligere 'X Factor'-deltager fra Storbritannien har nu fået 17 livstidsdomme for at have forgrebet sig på ni forskellige kvinder.

Phillip Blackwell, som han hedder, blev af en dommer i retten beskrevet som den farligste seksualforbryder, han nogensinde havde stiftet bekendtskab med i sin 35 år lange karriere.

Voldtægterne strækker sig over 22 år, og den 55-årige forbryder har også filmet en række af de voldsomme overgreb. Det skriver Mirror.

I retten beskrives det, at han blandt andet har voldtaget fire kvinder, som han målrettet havde valgt ud forinden. Alle fire overfaldt han bagfra, mens de tidligt om morgenen var ude at gå, hvorefter han voldtog dem.

»Han fandt unge kvinder, der var klædt på en bestemt måde, som han fandt attraktivt. Så fulgte han efter dem i sin bil, indtil de kom til et sted, hvor han kunne udføre overgrebet. Det var koldt og kalkuleret,« sagde anklageren i sagen.

De første overgreb fandt sted allerede i 1997.

11 år efter deltog han i sangkonkurrencen og tv-programmet 'X Factor'.

Den tidligere deltager blev kendt for at holde den sidste tone under sin audition i næsten 30 sekunder. Han har efterfølgende rejst rundt med sin optræden i store dele af England.