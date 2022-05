Ti tidligere medlemmer af Colombias militær har indrømmet, at de havde spillet en uheldig rolle i snigmordene på 120 civile. De blev præsenteret som dræbte under krigshandlinger, men var i virkeligheden blevet myrdet med koldt blod af hæren.

Det var første gang, nogle eksmilitærfolk indrømmede, at de havde fået folk til at forsvinde, før de dræbte dem. Det skriver nyhedsbureauet AFP.

En general, fire oberster og fem officerer var sammen med en civilist trådt frem foran det specielle tribunal, der var blevet lavet som en del af fredsforhandlingerne i 2016. De forhandlinger betød enden på et halvt århundredes konflikt mellem regeringen og rebellerne i FARC.

Skandalen, hvor myrdede civile blev påstået at være fjendtlige kombattanter, er den største, der nogensinde har ramt de væbnede styrker i Colombia.

Pårørende til de dræbte står med billeder ved tribunalet i byen Ocana. Foto: SCHNEYDER MENDOZA

»Jeg beder jer om at gøre jeres familienavne rene igen … de var landarbejdere, ikke undergravende personer, guerillaer eller bøller, som det blev hævdet,« sagde Eduvina Becerra. Han var partner med landmanden José Ortega, som blev myrdet af soldaterne.

Der var mødt omkring 50 familiemedlemmer til de myrdede op ved universitetets teater i byen Ocana. Den ligger tæt på den nordlige gænse.

»Jeg vedstår og accepterer mit ansvar som en medgerningsmand til mordene, son skete mellem 2007 og 2008, sagde Nestor Gutierrez, tidligere officer i hæren.

Foran en tilskuerrække af grædende familiemedlemmer, så gav soldaterne detaljer om, hvordan de brutalt havde myrdet ofrene. De fleste var mænd i alderen fra 25 til 35 år.

Det tidligere medlem af Colombias hær Guillermo Gutierrez taler til de pårørende. Foto: SCHNEYDER MENDOZA

Tribunalet siger, at flere end 6.400 civile blev myrdet mellem 2002 og 2008. De blev lokket til områder fjernt fra deres egen landsby.

Tribunalet har mulighed for alternativer til fængsel for dem, der tilstår forbrydelserne.

Catatumbo-regionen, hvor Ocana ligger, er det sted i Colombia, hvor den største del af landets coca-produktion ligger. Den er basen for at lave kokain og dermed et sted, hvor organiseret kriminalitet florerer.