Jesús Santrich, som indgik historisk fredsaftale, er blevet dræbt i Venezuela, oplyser forsvarsminister.

Jesús Santrich, en af de mest fremtrædende ledere af den tidligere colombianske oprørsbevægelse Farc, er blevet dræbt i Venezuela. Det oplyser den venezuelanske forsvarsminister, Diego Molano.

Den eftersøgte tidligere oprørsleder blev ifølge ministeren øjensynligt dræbt i kampe "med andre kriminelle."

Santrich var med til at indgå en historisk fredsaftale i 2016. Aftalen, der afsluttede en årtier lang borgerkrig, betød, at den marxistiske oprørsbevægelse skulle ændres til et politisk parti.

Men Santrich greb igen til våben og sluttede sig til dissidenter fra Farc i 2019. Han sagde, at krænkelser af våbenhvilen lå til grund for hans beslutning.

Han er imidlertid efterlyst for narkotikakriminalitet i USA, hvor der er udlovet en dusør på ham.

- Hvis oplysningerne om hans død i Venezuela bekræftes, er det bevis på, at narkotikaforbrydere holder sig skjult i Venezuela, skrev Molano i et tweet onsdag.

Venezuelas præsident, Nicolas Maduro, har ikke kommenteret oplysningerne.

Regeringen i Colombia har længe beskyldt Venezuela for at dække over medlemmer af Farc. Der har i flere måneder været rapporter om kampe mellem colombianske forbrydergrupper og Venezuelas militær.

BBC rapporterer torsdag, at tusindvis af venezuelanere er flygtet fra deres land i den seneste måned på grund af de intense kampe.

Flygtningene siger, at de er blevet tvunget væk fra deres hjem af militæret, og de taler om grove menneskerettighedskrænkelser, om forsvundne personer og militærets indtrængen i hjem.

Venezuela har klaget over, at en gruppe regeringssoldater er bortført af væbnede colombianere.

Venezuela er ikke kommet med klare udmeldinger om, hvilke grupper landet bekæmper, men taler blot om "terrorister" og narkotikasmuglere. Nogle udbrydere fra den nedlagte Farc-bevægelse bliver muligvis beskyttet af grupper i Venezuela.

/ritzau/AFP