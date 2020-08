Tidligere efterretningsmand er sigtet for at have videregivet hemmelige oplysninger om CIA til Kina.

En tidligere medarbejder ved den amerikanske efterretningstjeneste CIA er anholdt og sigtet for at spionere for Kina.

Det oplyser USA's justitsministerium mandag ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Alexander Yuk Ching Ma blev anholdt fredag på mistanke om, at han i ledtog med et familiemedlem, der også har været ansat hos CIA, har videregivet fortrolige oplysninger til kinesiske efterretningsfolk.

Ifølge sigtelsen havde Alexander Yuk Ching Ma på et tidspunkt, efter at han trukket sig tilbage, et møde med mindst fem personer fra Kinas ministerium for statssikkerhed på et hotelværelse i Hongkong.

Her afslørede han angiveligt "betydelige mængder af højt klassificerede informationer". Det skriver det amerikanske medie NBC News med henvisning til retsdokumenter.

Kineserne fik på mødet blandt andet informationer om den måde CIA er organiseret på, samt de metoder efterretningstjenesten anvender til at kommunikere med dets hemmelige agenter på.

Alexander Yuk Ching Ma skal ved samme lejlighed også have videregivet navne på CIA-medarbejdere.

/ritzau/