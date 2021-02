Præsident Sergio Mattarella har bedt nationalforsamlingen om at støtte en ny, "ikkepolitisk regering".

Det er ventet, at Italiens præsident, Sergio Mattarella, onsdag vil bede den tidligere chef for Den Europæiske Centralbank (ECB) Mario Draghi om at tage over som premierminister.

Mattarella henvendte sig til den 73-årige tidligere centralbankchef, efter at Italiens koalitionsregering brød sammen i slutningen af januar, da Giuseppe Conte indgav sin afskedsbegæring som premierminister.

Det skriver nyhedsbureauet AFP.

Præsident Sergio Mattarella bad tirsdag aften nationalforsamlingen i Rom om at støtte en ny, "ikkepolitisk regering", som kan lede landet videre gennem coronapandemien.

Lykkes det ikke at opnå tværpolitisk opbakning til en såkaldt teknokratregering, kan præsidenten blive nødt til at udskrive nyvalg.

En teknokratregering består af embedsmænd og skal kun udføre de mest nødvendige opgaver for at holde landet kørende.

Mario Draghi er en italiensk økonom og bankmand og en af de absolutte bagmænd bag de lave renter.

I 2011 - da Europa var i knæ på grund af finanskrisen - afløste han Jean-Claude Trichet som øverste chef i ECB. Her var han indtil 2019.

Draghi huskes særligt for at redde euroen, da det så sværest ud.

Bliver han udpeget som premierminister, sker det på et tidspunkt, hvor Italien kæmper en hård kamp mod coronavirusset.

Der er bekræftet flere end 89.000 coronarelaterede dødsfald i støvlelandet indtil videre, mens økonomien er i en dyb recession.

Samtidig skal Italien inden for få uger præsentere en troværdig plan for at bruge flere end 200 milliarder euro i genopretningsmidler fra Den Europæiske Union.

