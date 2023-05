Ruslands præsident, Vladimir Putin, står foran et uløseligt dilemma til august.

Her bliver Putin ifølge den tidligere britiske premierminister Gordon Brown nødt til at vælge mellem to onder.

Til august løber et topmøde med deltagelse af Brics-landene nemlig af stablen i Sydafrika.

Foruden Rusland består Brics af Brasilien, Indien, Kina og Sydafrika – som er blandt de største lande i verden, som ikke har indført sanktioner mod Rusland og derfor er meget vigtige handelspartnere for Putin.

Men Sydafrika har underskrevet Den Internationale Forbryderdomstols (ICC) statut og er derfor forpligtet til at anholde Putin, hvis han møder op personligt, idet ICC har udstedt en international arrestordre for krigsforbrydelser mod den russiske præsident.

Det stiller Putin i et uløseligt dilemma, lyder det fra Brown:

»Enten deltager Putin i Brics-topmødet med risiko for at blive anholdt. Ellers bliver han væk og afslører sin frygt for at blive anholdt. Uanset hvad udfaldet bliver, vil en linje blive krydset,« skriver Gordon Brown i et debatindlæg i The Guardian.

Derudover vurderer han, at arrestordren og kampagnen for at få anholdt Putin og stillet ham for en krigsforbryderdomstol kan få andre konsekvenser for den russiske præsident.

For det lægger ifølge Gordon Brown pres på den øvrige politiske og militære ledelse, som risikerer selv at få lignende internationale arrestordrer over hovedet, hvis de medvirker til at stå bag krigsforbrydelser i Ukraine.

Det kan eksempelvis få russiske generaler til at tænke sig grundigt om, før de parerer ordrer, som kan vurderes som værende krigsforbrydelser, skriver Gordon Brown.

