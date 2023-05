Den ukrainske forårsoffensiv ser ud til at være på vej. Men det er ikke sikkert, at den ender med den succes, folk i Vesten håber på. Og det kan hurtigt blive udnyttet af folk, der ikke vil Ukraines bedste.

Det advarer en tidligere britisk oberst ved navn Richard Kemp om i en klumme i avisen Telegraph.

»I løbet af de seneste uger har optimisme været hovedbestanddelen i analyser af Ukraines chance i sommer, mens Kyiv varmer op til en stor offensiv,« skriver han i klummen under overskriften 'Sig det ikke højt, men Ukraine vinder måske ikke mere'.

»De russiske styrkers mangel på at tage signifikant territorium siden vinter har helt forståeligt gjort vestlige eksperter begejstrede. Men der er en risiko for, at vi overvurderer Kyivs formåen og bliver magelige i processen,« skriver han indledningsvist.

Den ukrainske modoffensiv kommer ifølge Kemp til at yde store ofre, hvis de vil skubbe Rusland tilbage i både syd og øst.

Og dermed er det langtfra sikkert, man vil se samme succes som ved Kharkiv og Kherson sidste år, mener han.

Det kan betyde et helt andet og grumt billede for Ukraine, lyder vurderingen.

»I sidste ende kan det betyde, at i stedet for en række sejre og stigende momentum, så kan de kommende måneder betyde stilstand,« skriver Kemp.

»Og selvom manglende succes på den korte bane ikke vil betyde direkte ukrainsk nederlag, så ville lande som Kina og Frankrig måske bruge skuffelsen til at gå efter en ubalanceret fredsaftale,« skriver han videre.

Og derfor er det vigtigt, at den Vestlige støtte vedbliver og måske endda bliver større, hvis forårsoffensiven ikke giver de resultater, som mange håber, forklarer Kemp.

Kina skal nemlig ikke kunne tvinge Zelenskyj til at acceptere ting, der ikke er gode for Ukraine, mener han.

For som han skriver:

»Vestlig magelighed nu kan betyde sådan en katastrofe til efteråret.«