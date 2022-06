Lyt til artiklen

Alec John Such, bassist og stiftende medlem af Bon Jovi, er død. Det skriver Variety.

Such blev 70 år gammel, og hans dødsårsag er endnu ukendt.

»Vores hjerter er knuste over nyheden om vores kære ven Alec John Such's død. Han var en original,« skriver bandet i et opslag på Instagram.

Som booker på et spillested i New Jersey, USA, opdagede bassisten Jon Bon Jovi og resten af slænget, og var med til at føre dem sammen.

Siden har de produceret utallige hits og albums og i 2018 blev bandet optaget i Rock and Roll Hall of Fame.

I 1984 forlod Such bandet, fordi han som 43-årig med egne ord var 'udbrændt'.

Such blev født i New York i 1951 og i 2016 blev han erstattet af en anden bassist, Hugh McDonald, som blev medlem af bandet.