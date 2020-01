En tidligere medarbejder hos den amerikanske flyproducent Boeing står nu frem og fortæller, at han aldrig kunne finde på at flyve med en af firmaets flyvemaskiner.

Samtidig står det 100 år gamle firma over for en udførlig kontrol af deres maskiner, da to af deres fly har været involveret i styrt de seneste 18 måneder - begge var af typen 737 MAX 8.

John Barnett har arbejdet for firmaet i næsten 30 år - blandt andet i en stilling som kvalitetschef. Han arbejdede især på modellen 787 Dreamliner fra 2015, som nu netop er den, han advarer mest imod, skriver ABC News.

»Jeg har tigget min familie om ikke at flyve med Dreamliner-fly, fordi jeg ved, hvad der gemmer sig under huden,« siger han til mediet.

Boeing Dreamliner 787-8 Foto: Thomas Mukoya Vis mere Boeing Dreamliner 787-8 Foto: Thomas Mukoya

De første mange år i Boeing elskede han sit arbejde, og han elskede firmaet.

Men det ændrede sig hurtigt, da han blev flyttet til en ny fabrik i South Carolina, hvor det gik op for ham, at der var alvorlige problemer, når det kom til at producere flyene.

En af de ting, han lagde særligt mærke til, var, at man ikke havde fjernet de små metalstykker, der var faldet ned og sat sig i de elektriske samlinger.

Metal og elektricitet er ham bekendt ikke en god cocktail, forklarer John Barnett.

Da han ringede ind med sin bekymring til ledelsen, så blev han flyttet til et andet område.

Dog havde de fortalt ham, at det var for dyrt at bruge arbejdstimer og tid på at rengøre materialerne for metalrester, før de blev installeret.

Et andet problem, han opdagede, var, at de iltmasker, der falder ned foran passagererne under en nødsituation, var mangelfulde. Cirka en fjerdedel af dem virkede ikke, som de skulle. Der var ikke ilt i dem.

Han opdagede også, at man brugte skrottede flydele på nye fly.

Sæderne i Boeing 787-9 Dreamliner på et Israel's national airline fly. Foto: Tibor Illyes Vis mere Sæderne i Boeing 787-9 Dreamliner på et Israel's national airline fly. Foto: Tibor Illyes

Svaret fra Boeing på alle John Barnetts påstande lyder således:

»Vi opfordrer til og forventer, at vores medarbejder udtrykker deres bekymring, og når de gør det, så undersøger vi problemet til bunds og løser det,« lyder det i en udtalelse til ABC News.

De understreger desuden, at der rigtig nok var et problem med iltmaskerne i 2017, men at de nu er skiftet ud.

John Barnett har nu valgt at lægge sag an mod virksomheden.