Han var med til at bringe to dødelige bomber til sprængning i 1998 og blev udvist til og fængslet i USA. Men nu er han blevet løsladt og bor i Storbritannien. Dommeren i Manhattan bestemte nemlig, at terroristen var blevet for fed til at overleve coronavirussen bag tremmerne.

Den 60-årige Adel Abdel Bary havde siddet i fængslet i New Jersey for to bombardementer af amerikanske ambassader i Afrika. Bombningerne dræbte 224 mennesker, deriblandt 12 amerikanere.

»Hans overvægt og hans alder gør covid-19 mere risikabel for ham end den almindelige borger,« skrev dommer Lewis A. Kaplan i papirerne, som sikrede Bary friheden. Det skriver New York Post.

Han var egentlig sat til at slippe ud 28. oktober, mens hans advokater bad om, at han blev lukket ud noget før. De nævnte hans alder og det faktum, at han har astma, som begrundelse for ønsket.

Den 12. juli 1999 ankommer en fængselsvan til retten i London. Den medbringer to sigtede for ambassadebombningerne i Afrika. Den dengang 42-årige Ibrahim Hussein Abdel Hadi Eidarous og den 39-årige Adel Mohammed Abdul Almajid Bary. Foto: MIKE SIMMONDS Vis mere Den 12. juli 1999 ankommer en fængselsvan til retten i London. Den medbringer to sigtede for ambassadebombningerne i Afrika. Den dengang 42-årige Ibrahim Hussein Abdel Hadi Eidarous og den 39-årige Adel Mohammed Abdul Almajid Bary. Foto: MIKE SIMMONDS

»Hr. Barys forsatte afsoning betyder, at han har stor risiko for at blive smittet med coronavirus. Det kan få katastrofale følger,« skrev hans advokater til retten.

Anklagerne bed dog ikke umiddelbart på krogen. De mente ikke, at Barys alder gav ham større risiko for at få covid-19. Men derimod gav de forsvarsadvokaterne ret i, at hans BMI på 36 gjorde.

»Hans overvægt er en ekstraordinær grund til, at det kan forsvares at reducere hans straf, set i lyset af den igangværende pandemi,« skrev de.

Terroristen, der vejer 105 kilo, blev løsladt fra fængslet 9. oktober, og han blev sendt hjem til England i onsdags i forrige uge.

Adel Abdul Bary, tv, ses her i retten på Manhattan den 6. februar 2015. Foto: JANE ROSENBERG Vis mere Adel Abdul Bary, tv, ses her i retten på Manhattan den 6. februar 2015. Foto: JANE ROSENBERG

Bary blev genforenet med sin hustru, Ragaa, der lever i en lejlighed til næsten syv millioner kroner i London, rapporterede The Sun.

For øvrigt er Barys søn, rapperen Abdel-Majed Abdel Bary, en islamisk militant, som en overgang blev antaget for at være Jihadi John, der blandt andet halshuggede den amerikanske journalist James Foley. Bary junior blev for øvrigt anholdt i Spanien i april i år.

De amerikanske myndigheder kunne ikke sende Bary senior tilbage til hans fødeland, Egypten. Der risikerer han nemlig døden, eller i hvert fald tortur, rapporterede The Sun.