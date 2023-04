Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

En blev kvalt med en strip, og tre blev skudt i nakken.

Torsdag blev den tidligere politibetjent Nicholas Tartaglione dømt for fire brutale drab og narkohandel ved retten i Westchester County i New York.

Drabene fandt sted for otte år siden, i 2015, da Nicholas Tartaglione lokkede fire mænd til at mødes på en bar.

Det skriver CNN og The New York Times.

Ifølge statsanklageren i New York var det et opgør om penge i den kriminelle underverden, der førte til likvideringerne.

»Tartagliones afskyelige handlinger repræsenterer et større forræderi, da han var tidligere politibetjent, der engang svor at beskytte det samfund, han senere var med til at ødelægge,« udtaler statsanklager Damian Williams i en pressemeddelelse.

I 2008 lagde Nicholas Tartaglione politiuniformen på hylden, og ifølge politiet blev han kort tid efter bagmand i en større kokainring.

Ifølge anklageren skyldte en af de dræbte mænd, Martin Luna, Nicholas Tartaglione penge for en narkohandel.

I den forbindelse satte den nu dømte mand et møde op på en bar med Martin Luna, hvor de skulle tale om gælden.

Martin Luna valgte at tage sine to nevøer og en ven med for at mødes med den tidligere betjent, der i mange år havde dyrket bodybuilding.

Men det skulle vise sig, at der ikke var tale om snak om narkogæld.

De fire mænd blev kidnappet og tortureret.

I retten kom det frem, at Martin Luna blev kvalt med en strip, mens den ene nevø blev tvunget til at se på.

De to nevøer og vennen blev herefter kørt ud til en skov nord for New York af Nicholas Tartaglione og to af hans håndlangere.

Ifølge anklageren blev de tre mænd sat på knæ med hænderne bundet på ryggen. En efter en blev de likvideret med et skud i nakken og begravet i en grav.

Nicholas Tartaglione blev anholdt halvandet år efter drabene.

Under efterforskningen fandt politiet frem til de to håndlangere, der havde været med ude i skoven.

Den ene af dem hed Gerard Benderoth, også en tidligere betjent og bodybuilder. Han blev stoppet af FBI-agenter i bil i marts 2017, men inden de nåede hen til bilen, skød han sig selv.

Den anden håndlanger, Joseph Biggs, blev samme år anholdt. Han valgte at samarbejde med myndighederne og fortalte om de fire drab.

Ifølge Joseph Biggs var det de to tidligere betjente, der dræbte Martin Luna og de tre andre i 2015.

Tartaglione og Biggs blev begge tiltalt for 17 forhold, der ud over drabene talte handel med narkotika og våbenbesiddelse. Den endelige dom er endnu ikke faldet, men ifølge The New York Times står Nicholas Tartaglione til fængsel på livstid.

Under sin varetægtsfængsling delte Nicholas Tartaglione celle med milliardæren Jeffrey Epstein. Den pædofilisigtede rigmand beskyldte Nicholas Tartaglione for at overfalde ham i fængslet, mens den tidligere betjent dengang fortalte, at Epstein forsøgte at begå selvmord.