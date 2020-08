Michael Green, der er tidligere medlem af Hells Angels og Bandidos, mødtes med Tom Hagen og forsvarsadvokat Svein Holden for at tale om et eventuelt samarbejde. Michael Green har tidligere ikke ønsket at stille op til et interview, men det gør han nu.

Han har haft kontakt til mange forskellige mennesker i det kriminelle miljø, og en ting undrer ham.

Det skriver Dagbladet.

Michael Green er nu talsmand for en organisation, der hjælper hårde kriminelle ud af miljøerne. Derfor har han et stort kendskab til, hvad der sker i de kriminelle miljøer i flere europæiske lande.

Et samarbejde blev det aldrig til, men Michael Green har alligevel forhørt sig flere steder før og efter mødet med Holden og Hagen, der fandt sted 24. september 2019

»Der er stille som i graven. Det er unormalt. Der er normalt altid nogen, der ved noget. Ingen har hørt noget om, hvilket miljø der står bag det, der er sket,« siger han om Hagen-sagen.

Han fortæller også, at han hurtigt fik et indtryk af, at kidnapningen var iscenesat. Han mistænker også, at nogen har udført forbrydelsen for at ramme Tom Hagen.

Politiet og eksperter mener, at sagen har en professionel karakter, men det er Green ikke enig i.

»Ingen 'normal kriminel' ville gennemføre en kidnapning på denne måde. Det er for kompliceret. Når du fysisk tager et andet menneske, er du konstant under pres. Kidnappere vil have pengene hurtigt, og derfor også have sendt bevis for, at hun stadig var i live, men det er ikke sket. Hvem har tid til at ofre to år af sit liv på en kidnapning?,« siger Green, og kalder det verdens længste kidnapningssag.

Norsk politi har stadig Tom Hagen som hovedmistænkt og mener, at han har dræbt eller medvirket til drab på sin kone.

Politiet mener også, at et tydeligt planlagt vildtledningsarbejde har fundet sted i forbindelse med Anne-Elisabeth Hagens forsvinden.