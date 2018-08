Melania Trump vil skilles. Det skriver den tidligere assistent for Donald Trump, Omarosa Manigault Newman, i sin nye bog 'Unhinged: An Insider’s Account of the Trump White House'.

44-årige Omarosa Manigault Newman mener, at Melania Trump bruger hendes modevalg til at straffe den amerikanske præsident, Donald Trump, og at hun ikke kan vente med at blive skilt fra ham, når han forlader præsidentembedet, skriver Newsweek.

'Efter min mening tæller Melania hvert minut, indtil han har forladt embedet, og hun kan skilles fra ham.' Skriver Omarosa.

Det er tidligere kommet frem, at præsidenten og hans kone heller ikke deler soveværelse.

Det Hvide Hus har afvist anklagerne fra Omarosa Manigault Newman, som blev fyret i december 2017 af Det Hvide Hus’ personalechef John Kelly for at have brugt Det Hvide Hus’ køretøjer til privat brug.

Personalechef John Kelly og Omarosa Manigault Newman. Foto: OLIVIER DOULIERY, DOMINICK REUTE Vis mere Personalechef John Kelly og Omarosa Manigault Newman. Foto: OLIVIER DOULIERY, DOMINICK REUTE

Manigault Newman antydede også, at Melania bruger mode som våben mod præsidenten. En pink ‘pussy bow’ bluse fra Gucci, skulle eftersigende være en kritik af af Donald Trump, der i 2016 pralede af sexuelle overgreb mod kvinder, og ‘I really don’t care. Do U?’ - jakken Melania havde på til et Texas grænse facilitet, skulle også være et statement mod hendes mand.

Melania udtaler til Newsweek gennem sin talskvinde, Stephanie Grisham:

'Mrs. Trump har sjældent, hvis nogensinde, haft noget at gøre med Omarosa. Det er skuffende, at hun angriber og hævner sig på sådan en egoistisk måde, specielt efter alle de muligheder præsidenten har givet hende.'

Omarosa Manigault Newman og præsident Donald Trump Foto: TIMOTHY A. CLARY Vis mere Omarosa Manigault Newman og præsident Donald Trump Foto: TIMOTHY A. CLARY

I lydoptagelser, lavet af Omarosa i ‘The Situation Room’ i Det Hvide Hus, forklarer Trump, at han ikke havde nogen idé om, at hun var blevet fyret, og at han havde hørt om det fra medierne.

Det kom frem, at kort tid efter fyringen, havde Omarosa stormet til præsidentens lejlighed i Det Hvide Hus for at appellere til ham, men var blevet stoppet af Secret Service.