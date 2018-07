Kommunikationen omkring redningsaktionen af 12 drenge og en fodboldtræner i Thailand kan virke tilbageholdende og rodet. Men de thailandske myndigheder er ekstremt professionelle ved den type katastrofer, lyder det fra Michael Rastrup Smith, der har været Asien-korrespondent i 25 år.

»De gør alt for at beskytte børnene. Det er jo mindreårige, der går igennem et voldsomt traume,« siger han.

Og netop derfor de thailandske myndigheder påpasselige med at lukke for mange oplysninger om drengene og deres familier ud til pressen.

I løbet af mandagen har alverdens medier på baggrund af øjenvidner ved grotten og anonyme kilder løbende erfaret, at fire drenge én efter én blev redet ud.

Først sidst på dagen blev det officielt bekræftet at otte drenge nu er redet ud af den grotte, hvor de siden 23. juni har siddet fanget.

Men det er præcis, som man vil håndtere en lignende situation i Danmark, vurderer Michael Rastrup Smith. Under normale omstændigheder er thaierne glade for at tale med pressen, men den her sag kræver særlig påpasselighed.

»Normalt snakker de meget. Men en situation som den her, er man nødt til at køre med ekstrem diskretion,« siger Michael Rastrup Smith.

En kvinde viser en collage med billeder af de indespærrede drenge. Familierne holder blandt andet modet oppe ved at lave mad til redningsfolkene på stedet. Foto: SOE ZEYA TUN Vis mere En kvinde viser en collage med billeder af de indespærrede drenge. Familierne holder blandt andet modet oppe ved at lave mad til redningsfolkene på stedet. Foto: SOE ZEYA TUN

Han er i det hele taget imponeret over, hvordan myndighederne har tacklet at få den enorme redningsaktion stablet på benene og uden tøven har bedt om hjælp fra de bedste eksperter i hele verden.

»Under den her type katastrofer er de thailandske myndigheder ekstrem dygtige til at improvisere. Få stablet alt fra ambulancer, pumpeudstyr, helikoptere på banen ved de ikke-kortlagte grotter,« siger han.

Præcis den samme professionalisme oplevede han, da han dækkede tsunamien i 2004.

»Der var langt bedre styr på situationen i forhold til at genetablere vand og strøm end f.eks. tsunamien i Japan,« siger Michael Rastrup Smith.